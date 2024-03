Monica Davidescu, despre ‘divorțul’ de Aurelian Temișan: “M-a sunat mătușa mea, mi-a spus să nu divorțăm” EXCLUSIV

Monica Davidescu se bucură de o carieră la fel de prosperă ca cea a soțului ei, Aurelian Temișan. Este o actriță de renume în România, mamă și soție. Ea a fost prezentă la un eveniment organizat de Alin Gălățescu și ne-a oferit un interviu exclusiv despre fiica sa, Dora. Mai mult decât atât, Monica ne-a spus adevărul despre “divorțul” de Aurelian Temișan.

„Divorțul anului” este o piesă de teatru adaptată de marele actor Ion Lucian, după o idee a unui film celebru în perioada anilor ’70. Întreg showbiz-ul a luat foc atunci când s-a scris că Monica Davidescu și Aurelian Temișan sunt protagoniștii „Divorțului anului”.

La vârsta de 51 de ani, Monica Davidescu arată impecabil, asta pentru că este foarte atentă la stilul său de viață. Vedeta ne-a dezvăluit că cel mai bun prieten al ei este…cântarul! Actrița se cântărește zilnic:

Pur si simplu, dacă ieri am fost la o masa mai bogată, iar azi, cântarul îmi arată 400 de grame în plus, față de greutatea pe care eu mi-o cunosc, atunci, cumva, astăzi mănânc mai puțin: un iaurt, o supă, ceva mai light.”, ne-a declarat Monica Davidescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru gena pe care o am, dar este adevărat că mă gândesc cu grijă la ce mănânc. Prietenul meu este cântarul, nu îmi dă voie să depășesc o anumită greutate. Mă cântăresc des, dar nu am un regim alimentar.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au împreună o fiică, în vârstă de 13 ani, care ușor, ușor le calcă pe urme. Dora urmează cursuri de dezvoltare personală și mai mult decât atât, pășește cu pași repezi în industria muzicală. Tânăra adolescentă a cântat alături de tatăl său, Aurelian Temișan la un concert:

“Dora are 13 ani, pășește în adolescență. Nu știu dacă și-a găsit pasiunile, dar merge la cursuri de dezvoltare personală, îi place să se joace, are o fire ludică, îi place să stea pe scenă, are o voce foarte bună. Dora a cântat alături de tatăl ei pe scenă, iar noi o susținem.

O lăsăm să își caute calea. Este clasa a 7-a, se axează pe materii, pentru că urmează un an greu, capacitatea.”, ne-a mai spus actrița, în exclusivitate pentru Playtech Știri.