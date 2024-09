Monica Bîrlădeanu se mândrește cu un trup de adolescentă. Cum s-a pozat superba actriță în costum de baie

Monica-Elena Bîrlădeanu, născută pe 12 decembrie 1978 în Iași, România, este o actriță română cunoscută și sub numele americanizat Monica Dean. Deși este recunoscută în România și în afaceri, ea a câștigat notorietate și în străinătate, în special ca prezentatoare de televiziune. Monica Bîrlădeanu se mândrește cu un trup de adolescentă!

În Statele Unite, a jucat un rol în popularul serial „Lost” în 2006, după apariția sa în filmul „Moartea domnului Lăzărescu” regizat de Cristi Puiu.

În urmă cu doi ani Monica Bîrlădeanu s-a întors în România

Acum doi ani, Monica Bîrlădeanu a părăsit Statele Unite și s-a întors în România, după ce a trăit acolo timp de 13 ani. Actrița a reușit să obțină rapid noi oportunități în televiziune, așa că, de la întoarcerea sa în țară, a fost constant ocupată cu diverse proiecte.

Monica Bîrlădeanu a observat cum lucrurile s-au îmbunătățit imediat ce a revenit în România și, cel mai important, a realizat că nu mai simte nevoia să își schimbe locuința.

„Acasă este locul în care locuiesc acum. Dar, într-adevăr, Doamne, am schimbat cred că în State 7 case în 13 ani. Mult, îți dai seama. Este foarte mult. În 13 ani te muți aproape la fiecare doi ani. La Iași iar ne-am mutat de câteva ori. Cred că m-am mutat foarte mult la viața mea. Mutatul chiar este considerat al doilea cel mai stresant lucru, după moartea cuiva. E greu să te acomodezi cu un spațiu nou, inclusiv cu un cartier nou. Adică ai senzația așa de dezrădăcinare când te muți”, a dezvăluit Monica Bîrlădeanu, potrivit ego.ro.

Actrița Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile cu o fotografie recentă, postată pe rețelele sale sociale. Într-un costum de baie elegant și o pălărie de paie, Monica a strălucit sub razele soarelui, iar forma ei fizică este de-a dreptul admirabilă și se poate spune că rivalizează cu cea a unei adolescente. Imaginea, în tonuri de alb și negru, este însoțită de descrierea: „Soare torid, sare în păr și pălărie de paie. Am făcut și snorkeling azi, desigur; va arăt însă mâine. Azi am zis s-o țin pe-un classy black&white. Love 🫶💖 #summervacation.”

Fanii actriței nu au ezitat să își exprime aprecierea în comentarii, lăudându-i nu doar aspectul fizic, dar și eleganța și stilul său. Monica Bîrlădeanu pare să fie într-o vacanță de vis, bucurându-se de soare și de plăcerile verii, și se dovedește a fi o sursă constantă de inspirație și admirație pentru urmăritorii săi.