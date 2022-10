Monica Bîrlădeanu a impresionat la Chefi la cuțite. Ce au spus Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu

O femeie superbă, o actriță talentată și, se pare, o gospodină pricepută. Monica Bîrlădeanu a reușit să impresioneze în cea mai recentă ediție „Chefi la cuțite”. Bruneta a făcut un preparat de suflet, ce îi trezește multe amintiri frumoase. Cum au reacțioat Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu după ce au gustat.

Încă de la intrarea sa în showbiz-ul românesc, Monica Bîrlădeanu a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară. Bruneta s-a dedicat meseriei sale, construindu-și o carieră de admirat, alegând mereu să fie discretă în ceea ce privește viața sa privată.

Puțini ar fi crezut că actrița ar fi pasionată de gătit, tocmai de aceea prezența sa în celebrul cooking show de la Antena 1 a fost o adevărată surpriză.

„Judecând după felul de mâncare pe care o să-l fac, n-or să se aștepte să mă vadă aici nici în visele cele mai creative. Am emoții. Mă gândesc: „Dacă n-o să le placă gustul? Cred c-aș fi foarte fericită dacă nu vor strâmba din nas”, a declarat Monica Bîrlădeanu înainte să se apuce de gătit.