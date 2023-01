Moneda din România care îţi aduce mii de lei pe loc. Caută bine prin casă, e posibil să o ai şi tu!

În urmă cu câteva zile, un numismat a postat pe OLX un anunț cu o monedă scumpă. Trebuie să afli care este moneda din România care îţi aduce mii de lei pe loc, pentru că este posibil să o ai şi tu, dacă cauți bine prin casă.

Ce monedă se vinde cu 3500 de lei pe OLX. Se poate să o ai prin casă

Un anunț postat pe OLX i-a pus pe jar pe colecționarii de monede vechi. Cu toții o caută acum pentru că aceasta se vinde cu foarte mulți bani.

Cel care vinde această monedă cere suma de 3500 de lei, ceea ce înseamnă o mică avere. Mulți dintre români s-ar putea să o aibă prin case, astfel că trebuie căutată prin toate colțurile.

Despre ce monedă este vorba

Moneda scoasă la vânzare îl reprezintă pe regele Carol I și a fost emisă în anul 1882. În plus, moneda este confecționată din argint, iar proprietarulk jură că este autentică.

„Moneda din Regatul României 1882 Carol I negociem preț, moneda autentică de argint 25 grame pentru colecționari”, este anunțul vânzătorului pe OLX.

Datele tehnice ale monedei de 5 lei cu Carol I

Anunțul a fost postat pe data de 9 ianuarie 2023 și a fost vizualizat de 42 de posibili cumpărători. Mai trebuie menționat că moneda scoasă la vânzare este găurită în partea de sus, fapt care probabil îi afectează foarte mult valoarea.

Moneda are o valoare de 5 lei și are un diametru de 37.00 mm. De asemenea, este confecționată din argint și are o greutate de 25 de grame. Pe avers moneda îl reprezintă pe regele Carol I, iar pe avers se regăsește valoarea alături de stema regală.

Monedă cu regele Mihai la prețul de 16000 de lei

De asemenea, în urmă cu câteva zile o altă monedă postată la vânzare pe OLX i-a pus pe gânduri pe numismați. O persoană a postat pe site-ul de vânzări o monedă pe care cere 16000 de lei.

Moneda ar fi una rară și a fost emisă în anul 1943. Are valoarea de 100 de lei și are pe avers chipul Regelui Mihai.

Anunțul vânzătorului

„Monedă veche bătută în anul 1943 cu chipul regelui mihai rog seriozite, să sune numai cei strict interesați ca să își completeze eventual colecția!”, spune vânzătorul în anunțul de pe OLX.

Conform experților, moneda de 100 de lei emisă în anul 1943 se regăsește în patru variante: normală, cu riduri la ochi, cu lacrimă la ochi și fără pavilion. Vânzătorul de pe OLX nu precizează despre ce variantă este vorba.