Momentul în care Oana Zăvoranu ar fi apărut fără lenjerie la TV, în direct! Imagini de senzație cu vedeta

Oana Zăvoranu este, fără îndoială, una dintre cele mai controversate și titrate vedete din România. Frumoasa actriță face furori cu fiecare apariție a sa, indiferent că este televizată sau în mediul online. Recent, un clip mai vechi al emisiunii Un show Păcătos a devenit viral pe rețelele sociale, în care internauții dezbat dacă Zăvo poartă sau nu lenjerie intimă.

Oana Zăvoranu nu are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute dive din showbizul românesc. Controversata actriță de telenovele și seriale a știut mereu cum să-și facă apariția. Privind-o, Zăvo pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice, deoarece arată senzațional la aproape 50 de ani.

Comparând fotografiile de acum cu cele de acum 10 sau chiar 20 de ani, fanii realizează cu stupoare că Oana Zăvoranu arată la fel, bruneta reușind să păcălească trecerea anilor.

De-a lungul timpului, vedeta a stârnit intrigi și controverse cu aparițiile sale extravagante. Recent, a devenit viral pe social media un videoclip din perioada emisiunii Un show Păcătos, prezentat la Dan Capatos.

Invitată în cadrul emisiunii de la Antena 1, Oana Zăvoranu a venit îmbrăcată într-o rochie albă scurtă, care i-a pus în evidență picioarele suple și trupul tonifiat, lucrat la sală.

Urmăritorii brunetei au fost surprinși de imaginile captate, crezând că actrița nu poartă lenjerie intimă pe sub haine, atunci când s-a ridicat de pe canapea, pentru a dat mâna cu gazda show-ului.

Indiferent dacă ar fi purtat sau nu lenjerie pe sub rochița minusculă, un lucru este cert. Fanii Oanei Zăvoranu nu par să fi fost deranjați de acest detaliu, admirându-i trupul lucrat și personalitatea îndrăzneață.

Oana Zăvoranu s-a bucurat de o carieră de succes în televiziune, fiind considerată antagonista favorită a românilor. Actrița a făcut roluri memorabile în producțiile Numai Iubirea, Păcatele Evei, Fructul oprit și Sacrificiul, astăzi fiind una dintre cele mai cunoscute dive din showbizul românesc.

Oana Zăvoranu se consideră o femeie perfecționistă, ambițioasă și puternică. În ceea ce privește aspectul fizic, actrița se bucură de faptul că nu a fost nevoită să-și facă prea multe schimbări, lăudându-se cu gene bune și un stil de viață echilibrat.

„Totul in viata se intampla cu un scop, important e sa iti dai seama care este acest scop si cert e ca ACUM mai mult ca niciodata NU mai repet greselile, nu mai pun inima inaintea ratiunii.

Nu mai cred in oameni, (decat in prea putini), nu ma mai abat de la telurile mele, nu mai privesc DELOC inapoi si nu mai am regrete de nici un fel.

Ma concentrez STRICT sa fiu THE BEST VERSION OF MYSELF, sa ma iubesc la nebunie, sa nu imi refuz nimic din ce as putea sa imi ofer, sa calc peste cadavre daca e necesar, sa am cel

mai protectiv scut pentru sufletul meu, sa apar ce IUBESC cu orice pret.”, declarat diva pe rețelele sociale, acum ceva timp.