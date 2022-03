Momentul în care NATO trebuie să intervină în războiul din Ucraina: ‘Noi și România i-am avertizat’

Recent, în Parlamentul Estoniei a fost adoptată o declarație prin care se solicită impunerea unei așa-numite no-fly zone deasupra Ucrainei, măsură pe care NATO nu a respins-o în mai multe rânduri până acum, spunând că ar fi echivalentul intrării în război cu Rusia.

Președintele Estoniei, Alar Karis, a fost prezent în aceste zile la București pentru o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis. În cadrul unui interviu, liderul de la Tallinn a declarat că țara sa și România au avertizat Occidentul în privința comportamentului Rusiei din ultimii ani și că acum ar fi momentul ca toate aceste state să înțeleagă care sunt intențiile Rusiei și să își „facă treaba”.

Președintele Alar Karis a precizat, în interviul acordat postului Digi 24, că în momentul de față nu ar trebui să ne îngrijorăm în privința vreunei amenințări militare, dar că este important ca NATO să crească numărul de trupe din flancul estic.

„În acest moment, nu credem că trebuie să facem față vreunei ameninţări militare şi cred că la fel este cazul şi aici, în România. Am vorbit ieri (joi – n.r.) şi cu Preşedintele vostru. Dar ce este important? Este important să creștem prezenţa militară în regiune şi să creștem bugetele militare, în Estonia, probabil la fel ca în România, lucruri pe care le-am făcut, de fapt. De asemenea, anul viitor, bugetul nostru va ajunge la 2,4 la sută din PIB. Deja am adăugat sume de bani pentru scopuri militare la bugetul din acest an, deci trebuie să ne întărim apărarea şi asta facem.”, a declarat Alar Karis.