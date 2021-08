Momentul în care mai mulți oameni au căzut dintr-un avion din Kabul. Voiau să fugă din Afganistan

Mai mulți oameni ar fi căzut dintr-un avion care pleca de pe aeroportul din Kabul.

Imaginile sunt șocante și au devenit virale pe internet. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de oamenii care vor să părăsească cât mai repede Afghanistanul, după ce talibanii au preluat controlul țării, iar președintele a fugit „ca să evite o baie de sânge”.

Talibanii au ocupat duminica orașul Kabul, capitala Afghanistanului, după ce au cucerit toate orașele importante din țară.

Oamenii fac tot posibilul să fugă din țară, iar aeroportul a devenit locul haosului.

Acum, pe internet circulă imagini cu mai mulți oameni care au vrut să plece cu un avion militar. În fotografii se vede cum oamenii au căzut din aeronavă, în timp ce acesta decola.

Momentan nu se știe dacă victimele erau în zona trenului de avertizare și au căzut când a început retragerea înăuntrul avionului.

Mii de afgani sunt disperați să ia orice mijloc de transport care să îi ducă departe de amenințarea talibanilor.

Astăzi, talibanii au anunțat că războiul din Afganistan s-a încheiat, după ce insurgenții au preluat controlul palatului prezidențial din Kabul.

Scenele surprinse pe aeroportul din Capitală sunt de-a dreptul șocante. Mii de oameni se îmbulzesc ca să fugă din țară.

Graphic: In a new horrifying video, it seems like two people have fallen to the ground from an American military aircraft which was mid-air in #Kabul.pic.twitter.com/5azG5BO8zB

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021