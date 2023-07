Momente uluitoare în fotbalul european. Fanii lui Nantes au sărbătorit pe teren ultimul succes, suporterii lui Feyenoord „au dat foc” stadionului – FOTO & VIDEO

Au fost clipe spectaculoase în fotbalul din Europa. Câteva mii de fani ai echipei Nantes au intrat pe teren și au sărbătorit calificarea în finala Cupei Franței. Suporterii lui Feyenoord au oferit un show pirotehnic la duelul cu Ajax, iar arbitrul a fost nevoit să oprească de două ori partida, din cauza incidentelor.

Nantes este prima echipă care s-a calificat în finala Cupei Franței, după un meci cu Lyon. Ludovic Blas a marcat golul care a adus „canarilor” a doua prezență consecutivă în ultimul act al acestei competiții pe care anul trecut au câștigat-o. Succesul neașteptat i-a extaziat pe fanii lui Nantes, formație care în campionat se află într-o poziție delicată, la doar patru puncte de retrogradare.

La finalul partidei cu Lyon, mii de suporteri au ocupat terenul și au declanșat petrecerea. Imaginile sunt spectaculoase. În finală, Nantes va înfrunta echipa care câștigă duelul în care sunt implicate Annecy (Ligue 2) şi Toulouse.

Și în Olanda a fost nebunie la meciul în care Feyenoord și Ajax s-au luptat pentru un loc în marea finală a Cupei cu PSV Eindhoven. Duelul s-a desfășurat pe „De Kuip”, arena formației din Rotterdam. Fanii grupării gazdă au pregătit un show pirotehnic de zil mari, iar arbitrul a fost nevoit să oprească partida din cauza unei perdele foarte groase de fum. Jurnaliștii locali au spus că s-a văzut de parcă stadionul ar fi luat foc.

