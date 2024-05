Momente grele pentru Hamude de la Puterea Dragostei. Ce se întâmplă cu tatăl său, detalii despre acuzațiile de omor calificat EXCLUSIV

În 2021, tatăl și fratele lui Hamude Daowud de la „Puterea Dragostei” au fost trimiș în judecată pentru uciderea a 17 persoane din județul Iași, pe motiv că le-ar fi vândut alcool cotrafăcut victimelor. În prezent, în exclusivitate pentru Playtech-Știri, avocata familiei Daowud, Raluca Voichița Todoruț, a oferit declarații importante despre acest caz.

Avocata Raluca Voichița Todoruț susține că dosarul privind spirtul contrafăcut cu alcool metilic de la Iași, din timpul pandemiei de COVID-19, soldat cu 17 decese, a fost judecat de un complet nelegal constituit.

În pandemia COVID-19, chiar la debutul acesteia, au fost înregistrate mai multe dosare de moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași și Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani, urmărirea penală fiind începută in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 192 alin. 1 C.pen. Sesizarea din oficiu a avut la bază acuzația că în mai multe comune de pe raza Județului Iași și Pașcani au fost găsite persoane decedate în condiții suspecte.

În urmă cu 3 ani, tatăl lui Hamude Daowud de la „Puterea Dragostei” a fost acuzat de omor calificat (17 victime), înșelăciune în formă continuată (3 acte materiale), faslificarea sau substituirea de alimente sau alte produse, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

De asemenea, fratele fostului concurent a primit acuzația de omor calificat (17 victime), înșelăciune în formă continuată (3 acte materiale) și falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse.

La acea vreme, Hamude a avut o primă reacție pe internet despre cazul familiei sale: „Ideea este că tatăl meu a fost implicat prin simplu fapt că a intermediat spirtul, acest spirt contrafăcut. Adică l-a vândut. Fratele meu este și el în dosar, pentru că și el a făcut acest spirt. Nici tatăl meu și nici fratele meu, din ceea ce cred eu, pentru că eu nu știam absolut nimic despre toată situația asta, ei nu au știut ceea ce fac. Fratele meu a venit în România în luna februarie, el nu stă în România. L-a prins pandemia, soția lui fiind gravidă, probabil s-a gândit să contrafacă spirt, dar nu știa cu ce se mănâncă, nu știa că oamenii, aici, în România, beau spirt. Spirtul care s-a vândut, s-a vândut în Iași, iar foarte mulți oameni au băut acest spirt, din păcate… condoleanțe familiilor… au decedat…”.

Potrivit avocatei Raluca Voichița Todoruț, în data de 27 aprilie 2024, deși încadrarea juridică de ucidere din culpă atrăgea competența Judecătoriei Iași, procurorul a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași cu o cerere de confirmare a ordonanței provizorii prin care a dispus interceptarea, înregistrarea și localizarea/urmărirea prin mijloce tehnice a unor posturi telefonice.

Trebuie precizat că inculpatul Dawoud Zuhair, reprezentat de Raluca Voichița Todoruț, a fost condamnat la o pedeapsă principală rezultantă de 22 (douăzeci şi doi) ani şi 6 (şase) luni de închisoare pentru pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de omor calificat

„Dat fiind faptul că prin decizia nr. 245 din 01.03.2024 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul cu nr. 5178/99/2020 soluția a rămas definitivă nu are sens să comentez dacă pedeapsa este prea aspră din punctul de vedere al inculpaților sau prea blândă din perspectiva rudelor celor 17 victime, sau dacă încadrarea juridică de omor este corectă, sau cuantumul despăgubirilor este prea mic sau după caz exagerat de mare, pentru că soluția fiind definitivă este prezumată a fi corectă și echitabilă. Doar că anumite aspecte cum ar fi nelegala compunere a completului care a judecat apelul pot fi repuse în discuție prin calea extraordinară de atac a contestației în anulare prevăzută de art. 426 lit d C.pr.pen. pe care am și promovat-o fiind înregistrată la Curtea de Apel Iași sub nr. 259/45/2024”, a relatat aceasta pe internet.