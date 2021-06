Momente de groază trăite de un român în drum spre Grecia. Din păcate, nu este o legendă: ”M-a blocat, a tras de ușă”

Un român a povestit ce spaimă a trăit în timpul nopții, în Bulgaria, în timp ce se îndrepta spre Grecia. Potrivit dezvăluirilor demne de un film de groază, poveștile cu mașini atacate noaptea de bulgari sunt cât se poate de reale.

Ce probleme întâmpină turiștii români în drum spre Grecia

Un șofer din România a scris pe o pagină de Facebook destinată românilor amatori de vacanțe în Grecia despre scenele terifiante trăite de aceștia noaptea, după ce s-a încercat omorârea lor de către șoferul unei mașini care venea de pe contrasens.

”O mașină a încercat să ne oprească forțat, între localitățile Kutsina și Petko Karavelovo (Bulgaria), acum 2 ore (în jurul orei 3 dimineața), și apoi credem că a venit după noi, dar nu știm exact pentru cât timp… i-am pierdut urma repede. Aveți grijă! Mai exact: eram în urcare, pe un drum cu 2 benzi (1+1), într-o zonă pustie. Pe banda noastră se apropia de pe contrasens mașina respectivă, fără să reacționeze la claxoane și flashuri. În timp ce am ocolit-o repede prin stânga mea, ea deja începuse să se poziționeze de-a curmezișul drumului. Dacă mergeam ceva mai încet, intra în noi. O persoană era deja afară din mașină gesticulând, până să o evităm complet. Cred că era gata de ieșit. Nu am putut vedea nici marca, nici număr, nimic. Și forma îmi e neclară, deși tind spre ceva gen papuc” a scris un turis român care se întorcea din Grecia, pe data de 25 iunie, pe grupul Forum Grecia, din dorința de a preveni alți români care pot întâmpina aceleași probleme.

La postarea sa, mai mulți șoferi au reacționat, unii dintre aceștia trecând prin experiențe similare: “Și noi am întâlnit-o, ne-am cam speriat de individul care gesticula. Papuc era și un fel de kaki. Am văzut și eu mașina respectivă stând la pândă și am zis că e ceva în neregulă cu ea. Bine că sunteți ok”, a spus acesta.

Ce alte pericole îi pândesc pe români în Bulgaria

Potrivit șoferilor prezenți pe forumul menționat mai sus, mai multă lume s-a confruntat cu probleme de comprtament din partea bulgarilor, fiind atacați fără motiv. Într-o altă categorie se află românii care susțin că au mers de multe ori pe acel drum și nu s-a întâmplat nimic rău.

Ca răspuns la întâmplarea pățită de turist, un alt șofer a povestit că a fost atacat de niște persoane, care au renunțat să mai forțeze ușile mașinii, atunci când au văzut că sunt mai multe mașini de România.

“Am pățit și eu în Bulgaria același lucru m-a blocat, a tras de ușă, apoi, când a văzut că suntem mai multe mașini de RO, a renunțat și a plecat”, a povestit bărbatul.

O altă doamnă a povestit cum a alimentat mașina cu motorină de la un peco din Bulgaria, iar la câteva minute distanță, motorul s-a oprit și au fost nevoiți să solicite ajutorul unei platforme.

Combustibilul din Bulgaria, periculos pentru autoturisme

Ulterior aceștia au aflat că motorina avea foarte multe impurități și nu era destinată autoturismelor, înfundând injectoarele. Potrivit celor spuse, această metodă este, de fapt, o strategie pentru a apela la serviciile de transport de acolo, neprofesioniste, de altfel.