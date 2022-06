Momente de coșmar pentru Andreea Bănică. Și-a pierdut copilul în vacanță

Andreea Bănică a trecut prin momente foarte grele. Fanii ei s-au îngrijorat imediat după ce au auzit ce a pățit. Celebra cântăreață și-a pierdut fiul în vacanță. Băiețelul a plecat din hotelul în care erau cazați pentru a se plimba singur, lucru care i-a speriat la culme pe părinții lui. ,,Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare!”, a dezvăluit fosta prezentatoare de la ,,Bravo, ai stil”.

Momente de coșmar pentru Andreea Bănică! Vedeta și-a pierdut fiul chiar în vacanță. Aceasta spera să se relaxeze și să se detașeze de problemele de acasă, dar altă problemă a apărut în prim-plan.

Noah a plecat să se plimbe singur fără să anunțe, iar blondina a răscolit tot hotelul unde erau cazați pentru a afla ce s-a întâmplat. Au fost momente de groază pentru cântăreața care a crezut că își va pierde mințile dacă nu îl găsește în scurt timp de la dispariție.

Blondina a mărturisit că a țipat și a avut o criză de nervi. De asemenea, ea și-a amintit faptul că pe Sofia nu a pierdut-o niciodată. Fiica ei are acum 14 ani și este o adolescentă superbă.

Fata pleacă singură în vacanță alături de prietenele ei, așa că Andreea nu își mai face griji în privința ei. Solista are încredere în fata sa și susține că nu este genul de mamă panicată care să se sperie de faptul că micuța ei crește pe zi ce trece și devine un viitor adult.

„Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci!

Acum Sofia e mare, are 14 ani. O s-o las anul acesta să plece singură în vacanță cu prietenele, în Grecia. Nu sunt genul de mamă sperietoare, genul: aoleu pleacă copilul, ce să mă mai fac!”, a declarat Andreea Bănică, pentru click.ro.

,,Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. Am și motive pentru că, la toate concertele mele în aer liber, se întâmplă să se mai piardă câte un copil, tocmai când sunt eu pe scenă. Și culmea, eu sunt cea care trebuie să anunț că s-a pierdut copilul respectiv”, a mai povestit ea.