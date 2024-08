Moment șocant pe Transfăgărășan. Un urs mușcă pur și simplu din geamul unei mașini: „Imaginile sunt un avertisment”

În ultimii ani, ca urmare a defrișărilor masive de pădure, habitatul natural al urșilor din România a fost aproape total distrus. În aceste condiții, din ce în ce mai multe animale au migrat către zone cu hrană, inclusiv cele populate. Cel mai recent incident, de altfel un moment șocant pe Transfăgărășan, a surprins un urs mușcând pur și simplu din geamul unei mașini, iar cel care a filmat spune că „Imaginile sunt un avertisment”.

Inconștiența unora, lipsa de reacție a autorităților, precum și simpla curiozitate a altora, a dus la criza în care ne aflăm acum.

Nu este prima oară când auzim de faptul că urșii ajung în zone populate, așteptând să fie hrăniți de oameni, unii dintre ei chiar fără să înțeleagă pericolele la care se expun. Până la urmă, vobim de niște animale extrem de periculoase și sălbatice.

Pe vremea când era doar senator, Tánczos Barna, făcea mari presiuni asupra guvernului de la acel moment pentru a permite vânători de urși prin creșterea cotelor de ucidere pentru a reglementa populația și a reduce riscurile pentru oameni.

Politicianul argumenta acțiuniel sale, spunând că dorește să introducă o nouă legislație în acest sens, dar s-a lăsat așteptată până azi.

În Transfăgărășan, conform unor date din 2016, ascundea între 5.900 și 6.500 de exemplare de urși sălbatici.

Ca urmare a unor incidente mai puțin dorite, undeva prin iulie a.c., se punea problema mutării urșilor de aici în sanctuare, anunțul fiind făcut de către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor la Digi 24.

Dar, aită că apare un nou incident, din fericire fprp a avea un deznodământ tragic, dar, în cele din urmă un nou moment șocant pe Transfăgărășan, în care a fost implicat un jurnalist al Digi FM, Nono Semen.

Conform celor relatate de acesta, incidentul s-a produs pe drumul spre Curtea de Argeș, pe Transfăgărășan, dar fără intenția de hrăni animalul, mai precizează Nono Semen.

„Secvența este pe coborâre spre Curtea de Argeș pe finalul călătoriei, când nici măcar nu mă așteptam să mai găsesc urși pe traseu. Coboram așa liniștit cu viteză mică și deschisesem geamul din dreapta, unde nu era nimeni, pe la jumătate.

(..) Am oprit că nu aveam unde să plec mai departe, am zis hai să îi pozez și pe cei doi ursuleți care au mai apărut pentru că, toată aventura asta pe Transfăgărășan am făcut-o cu viteză mică, cu geamurile închise, deci în condiții de siguranță și precauție maxime.

Dar de data asta, când am pus mâna pe telefon, într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se observă cum ursul face un salt și ajunge la mașină și prinde geamul cu dinții. Din fericire, nu s-a spart geamul.”, a povestit jurnalistul.