Moment sfâșietor pentru fiul Ancăi Molnar. Dureros ce a postat micuțul pe rețelele de socializare

Anca Molnar, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din România, s-a stins din viață după o luptă dură cu o boală necruțătoare. Fiul acesteia suferă îngrozitor, iar în ziua în care mama s-a stins a făcut un gest sfâșietor. Ce imagine a postat copilul pe rețelele de socializare.

Anca Molnar s-a luptat mult timp cu o boală necruțătoare și, deși a sperat până în ultima clipă că se va vindeca, nu a putut învinge boala. Aceasta s-a stins din viață la doar 35 de ani și a lăsat în urmă un șot și un copil distruși de durere.

În ziua în care mama sa a plecat într-o lume mai bună, fiul Ancăi Molnar, Patrick, dar și tatăl său, și-au schimbat poza de profil de pe Instagram într-una de doliu. Mai mult, Patrick a publicat la Instastory o fotografie alături de cea care i-a dat viață și care a plecat mult prea devreme la ceruri.

Claudiu Molnar, soțul celebrei make-up artiste, a publicat pe rețelele de socializare ultima conversație pe care a avut-o cu partenera lui de viață, înainte cu doar câteva ore ca aceasta să se stingă din viață. Deși nu era deloc într-o stare bună, Anca Molnar spera că se va face bine și că va reveni alături de familia sa. Dar acest lucru nu a mai fost posibil pentru că a pierdut bătălia cu boala.

”Te iubesc enorm. Tu ești puterea mea. Te rog să mai reziști puțin…mâine sunt ca nouă”, i-a scris Anca Molnar soțului său.

”Te iubesc! Rezist oricât e nevoie!”, i-a răspuns Claudiu Molnar.

Copleșit de durerea pierderii soției sale, Claudiu Molnar nu a ezitat să scrie un mesaj de adio pentru jumătatea sa, înainte de a fi condusă pe ultimul drum.

De când a aflat că are o tumoare pe creier și trebuie să se lupte cu cancerul, Anca Molnar a sperat că se va face bine și că va putea să-și crească copilul. Dar, chiar dacă a dat de înteles că va luptă să învingă boala, make-up artista avea un mesaj de adio pregătit pentru toți cei care au iubit-o.

”Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!’, este mesajul de adio lăsat de Anca Molnar.