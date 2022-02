Noul sezon Românii au Talent a început în forță. Andra a fost extrem de mulțumită de apariția unor tineri cavaleri ce au executat un număr impresionant, care a ridicat-o de pe scaun pe jurata de la PRO TV. Mihai Bobonete a glumit pe seama colegei sale de la masa juraților. Ce i-a spus actorul.

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, se pare că acesta este și motto-ul după care se ghidează Andra la Românii au talent. În ediția de vineri, 11 februarie, celebra artistă a fost plăcut impresionată de un grup de bărbați care au venit să performeze pe scena show-ului de la PRO TV.

Blonzi, înalți, cu ochii albaștri și trupuri sculptate, parcă, de dalta zeilor, cei trei concurenți de la X-Treme Brothers i-au captat atenția juratei de la Românii au talent. Andra și-a găsit cu greu cuvintele, admirându-i pe „vikingii” aflați pe scenă.

Mihai Bobonete a făcut un comentariu amuzant, în dulcele-i stil caracteristic, glumind pe seama faptului că Andra ar fi fost mult prea acoperită în cadrul emisiunii.

Andra: Se pare că e ziua mea de naștere. Nu știu, e în august, dar oricum mulțumesc echipei pentru acest cadou. Of, dacă veneați ieri, eram îmbrăcată diferit

X-Treme Brothers sunt artiști ce fac echilibristică de mai bine de 12 ani. Din nefericire, pandemia de coronavirus i-a forțat să se reprofileze în alte domenii precum fitnessul, investițiile în criptomonede și telecomunicațiile.

„Avem 12 ani de când ne-am apucat de echilibristică. A fost pasiunea noastră nr. 1. Cândva a fost un job și sperăm să revenim să facem ce ne place. Pentru noi a fost forțată viața pe care o avem acum.

E foarte greu, după o perioadă atât de îndelungată, să treci din viața de artist într-una normală, la un program de 8 sau 10 ore, să fii în același loc tot timpul. Noi suntem obișnuiți să călătorim. Pandemia ne-a prins în Vegas. Am susținut un singur spectacol, după care s-a terminat.

Am avut un contract de 5 ani și, mai mare ghinion, la fix o lună după ce am revenit în țară, mi-am rupt tendonul de la biceps în timpul antrenamentelor. M-am recuperat oarecum. Acesta este primul spectacol de când am luat pauză, din 15 martie 2020.”, a declarat unul dintre membrii trupei X-Treme Brothers.