Moment ca în filme. Pirații din Yemen au aterizat cu un elicopter pe nava pe care se află și un român. Ce se întâmplă acum

În cursul zilei de 17 noiembrie, au avut loc momente ca în filme pe un vas care transporta marfă. Conform informațiilor, un elicopter Mi-17 operat de Houthi, o grupre de pirați din Yemen, ar fi urcat la bordul vasului cu elicopterul. Alte date arătau că la bordul acestui vas se afla și un angajat român, luat ostatec, alături de ceilalți membri ai echipajului.

Miliția rebelă Houthi care controlează nordul Yemenului a capturat o navă legată de Israel și a luat ostatic echipajul, a afirmat duminică un purtător de cuvânt al grupării susținute de Iran.

Nava a fost identificată ca fiind nava ”PCTC Galaxy Leader”, operată comercial de către firma de transport ”Ray Car Car Carriers”, deținută de Israel și înregistrată în Insula Man. Ministerul israelian al Apărării a negat că nava este israeliană, dar a avertizat duminică că deturnarea este ”un incident foarte grav cu consecințe globale”.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a raportat că la bord se află 25 de marinari, niciunul israelian, majoritatea provenind din principalele țări furnizoare de marinari, printre acre și România, și a declarat că atacul a fost ”un alt act de terorism iranian”. Iranul este principalul sponsor străin al cauzei houthi.

Orice răspuns planificat de securitate la deturnare va avea resurse ample. Marea Roșie este plină de mijloace navale aliate cu Israelul, inclusiv Bataan Amphibious Ready Group și cei 2.000 de pușcași marini americani îmbarcați. Grupul de atac al portavioanelor Ford se află chiar la nord, de cealaltă parte a Canalului Suez, iar Grupul de atac al portavioanelor Eisenhower operează la est de Bab el-Mandeb.

Este posibil ca vasul ”Galaxy Leader” să nu fie ultima navă deturnată, au avertizat liderii houthi. ”Toate navele care aparțin inamicului israelian sau care tratează cu acesta vor deveni ținte legitime”, a avertizat un purtător de cuvânt houthi.

Oficiali americani au declarat că nava a fost abordată și deturnată cu un elicopter. Se știe că pirații din Yemen, forța rebelă Houthi operează elicoptere Mi-17 confiscate de la guvernul din Yemen pe parcursul lungului război civil din această țară.

Operatorii navelor au fost avertizați în prealabil cu privire la riscul unui atac în Marea Roșie, iar săptămâna trecută, International Maritime Security Construct a avertizat transportul maritim cu privire la amenințările din partea „rebelilor din Yemen și a recomandat tranzitarea Yemenului doar pe timp de noapte.

Așa cum s-a aflat ulterior, la bordul vasului deturnat de pirații din Yemen se afla și un angajat român al operatorului comercial de origine israeliană, air conform unor surse, nu se mai știe nimic despre acesta încă de sâmbătă seara. Conform celor de la Digi 24, s-a aflat și numele acestuia, iar soția declara sursei citate că:

„A plecat acum două săptămâni, pe data de 6 noiembrie. Avea contract pe 4 luni. Urma să se întoarcă acasă în februarie. Ultima dată am comunicat cu el sâmbătă seară.

A rămas să vorbim duminică, ieri. Însă, nu am mai primit niciun semn de la el. Suntem destul de afectați. Suntem îngrijorați. El pleacă din 2018 la aceeași firmă, an de an. Nu s-a întâmplat niciodată ceva de genul. Deocamdată, nu au mai multe informații.

Însă, din câte știu și dânșii (MAE- n.r.), el este, încă, pe navă. Și este în siguranță. Mi-au spus că este, în prezent, într-un port în Yemen și s-a declanșat o situație de criză și că fac absolut tot ce le stă în putință să ne ajute.”