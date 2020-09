Mogulul de la Antena 1 și Antena 3 ia calea Bisericii. Ultimul gest făcut de Dan Voiculescu spre pocăință

Decizie surprinzătoare la 73 de ani! Ultimul gest făcut de Dan Voiculescu spre pocăinţă a uimit pe toată lumea. Cunoscutul om de afaceri şi patronul de la Antena 1 şi Antena 3 ia calea Bisericii.

În vârstă de 73 de ani, cunoscutul om de afaceri şi patronul trustului Intact Media Group s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, unde a susținut, sâmbătă, a doua probă – cea scrisă. Conform Capital.ro, Dan Voiculescu a ales secţia Asistenta Socială şi a trecut deja prin două teste: interviul de Aptitudini socio-umane şi examenul la Teologie Dogmatică. Această ramură este destinată, se pare, celor care doresc să activeze în sectorul social sau filantropic.

Motivul pentru care omul de afaceri ar fi decis să facă acest pas poate fi legat de faptul că el deţine o fundaţie caritabilă.

La sfârșitul anului 2008, Dan Voiculescu a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție fiind acuzat de utilizare a influenței sale în 2003, în calitate de lider al unui partid aflat la guvernare, pentru achiziționarea de către Grivco a pachetului majoritar de acțiuni al Institutului de Cercetări Alimentare. În august 2014, acesta a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare, iar în iulie 2017 a fost eliberat.

“Mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Aceşti trei ani nu mi-i dă nimeni, chiar dacă intră Băsescu la închisoare. Cât am stat în puşcărie, am avut două sentimente deosebite, profunde, care au ieşit în evidenţă. Primul sentiment a fost unul de durere a pleoapelor, pentru faptul că stăteam cu ochii închişi mai mult de jumătate de zi.

Al doilea sentiment experimentat a fost regretul că 12 familii au avut de suferit din cauza mea. Oameni care au fost implicaţi în acest proces ca să pot să fiu eu dus la închisoare. Mi-am creat un fel de acvariu în care am încercat şi am reuşit să trăiesc. Am trăit trei ani într-un acvariu”, a afirmat Dan Voiculescu, după ce instanţă a decis definitiv eliberarea să condiţionată.