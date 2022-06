Model cerere contestație Bacalaureat 2022, pentru candidații care nu au fost mulțumiți de nota primită. Examenul de Bacalaureat 2022 este deja în desfășurare. Până acum au fost susținute probele orale, urmând cele scrise. Pe baza baremului de corectare, elevii pot estima cam ce notă ar lua la examen. Dacă consideră că ar trebui să fie punctați mai bine, față de nota primită, ei au dreptul să depună contestație. Iată cum arată un model de contestație Bacalaureat 2022.

Model de cerere de contestație pentru Bacalaureat 2022

Rezultatele examenului de Bacalaureat se vor afișa pe data de 27 iunie 2022. Și în acest an vor fi anonimizate, ca urmare a solicitărilor făcute în legătură protecția datelor cu caracter personal.

Participanții acestei sesiuni a examenului maturității au primit câte un cod unic. Cu ajutorul acestuia vor identifica nota primită. Codul se prezintă sub forma: JJ0000000, unde JJ este reprezentat de indicativul județului.

Calendarul desfășurării examenului de Bac 2022

Conform procedurii de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2022, candidații care au susținut examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, pot să conteste nota pe care o primesc.

Calendarul desfășurării acestui examen, prevede o zi specială destinată acestui fapt. Este vorba de ziua de 27 iunie 2022, ziua în care se afișează primele rezultate ale acestui examen. Intervalul orar între care elevii pot să depună contestații este 12:00-18:00. Iată cum arată calendarul sesiunii din vară a examenului de BAC 2022.

23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

20 iunie 2022: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

23 iunie 2022: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor;

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

Calendarul sesiunii din toamnă a examenului de BAC 2022

Ca în fiecare an, examenul de Bacalaureat are două sesiuni: una de vară și una de toamnă. Și elevii care vor susține acest examen în toamnă pot depune contestații față de rezultatele obținute. Iată când va avea loc sesiunea din toamna acestui an:

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2022: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2022: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale – proba D

26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor;

3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

Contestații la BAC 2022

Elevul nemulțumit de rezultat trebuie să depună o cerere. Modelul acesteia este tipizat și îi este oferit de către comisia de examen. Cel mai probabil, modelul de cerere contestație Bacalaureat 2022 va fi cel folosit în acest scop și anul trecut. Iată elementele pe care trebuie să le conțină aceasta:

numele candidatului

CNP-ul

seria și numărul de buletin

școala absolvită

profilul

specializarea.

Bacalaureat 2022 – cum se depun contestațiile

Candidații care doresc să depună cerere de contestație la Bacalaureat 2022, au la dispoziție doar 6 ore să facă acest lucru. Dacă nu se află în localitatea în care au susținut examenul, ei pot transmite cererile și online. Ei pot descărca de pe internet un model editabil sau pot scrie cererea în întregime de mână, după acel model. Condiția este ca acestea să fie semnate. În momentul în care depun cererea li se aduce la cunoștință că în urma recorectării, nota poate să crească sa chiar să descrească.

O altă opțiune este ca aceștia să depună cererile la sediul intuiției unde au susținut examenul. Comisia de Bacalaureat o va prelua. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 28-30 iunie 2022, iar rezultatele finale în urma acestora vor fi afișate pe data de 1 iulie 2022.