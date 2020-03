Moarte subită de Ziua Femeii! O tânără de 19 ani din Argeș a murit după ce a băut un energizant

Durere și lacrimi în comuna argeșeană Aninoasa, după ce o tânără în vârstă de 19 ani a murit chiar de Ziua Femeii, după ce s-a cinstit cu un energizant. Din spusele vecinilor, fata avea o situație familiară mai delicată, fiind crescută doar de mamă, dar nu erau cunoscute probleme medicale sau intervenții chirurgicale.

Cum a ajuns să i se facă rău Melaniei Prunoiu și ce a simțit inainte să moară

Rudele și vecinii Melaniei sunt șocați de moartea subită a tinerei, având în vedere că era o fată veselă, frumoasă și aparent sănătoasă. Se pare că după ce Melania a consumat din energizant, fata a acuzat dureri groaznice de cap, amețeală, stări de vomă și o stare generală foarte proastă.

Nu se știe cu exactitate după cât timp a sunat mama sa la 112, însă imediat după apel, o ambulanță s-a prezentat la fața locului, acordând primul ajutor. Din păcate, la sosirea medicilor, fata se afla deja în stop cardio-respirator, iar în ciuda tuturor manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Cine este de vină pentru cele întâmplate

În timp ce primarul comunei Aninoasa declara că: „Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Duminică, la noi în Aninoasa, a fost serbare dedicată femeilor. Am aflat seara când s-a terminat totul, că fetița asta a murit. Nu am luat încă legatura cu familia ei, dar o sa mă implic, să îi ajut, ei au o situație mai delicată, parinții despărțiți, au o situație materială precară, o sa ii ajut. Am auzit și eu prin comună că ar fi consumat un energizant. De unde l-o fi luat? Asta e important de fäcut, că o fi fost vechi, cine știe. Îmi pare tare rău de fetița asta, păcat de tinerețea ei”, vecini sunt revoltați și indignați pe tema produselor, posibil stricate, aduse în comună.

După constatarea decesului, la spital s-au prezentat și polițiștii argeșeni care au deschis o anchetă în acest caz, urmând ca trupul neînsuflețit al tinerei să fie suspus unei necropsii pentru a se stabili cauza decesului.