Moarte cutremurătoare la locul de muncă. Bărbat de 32 de ani, îngropat sub un mal de pământ. Colegii sunt în stare de șoc

Zi neagră pentru un muncitor de pe un șantier din Dâmbovița. Bărbatul, un tânăr la 32 de ani, se afla la muncă asemeni oricărei altei zile și nimic nu prevestea necazul ce urma să se întâmple. Din nefericire, acesta a avut ghinionul ca un mal de pământ să cadă peste el, fiindu-i fatal.

În locul lui putea fi oricine, iar colegii care au asistat la moartea bărbatului nu își pot reveni. Tânărul era muncitor necalificat și lucra la un șantier din Dâmbovița pentru rețeaua de canalizare a comunei. Echipa muncea de o lună și nu a existat un astfel de eveniment anterior. Accidentul a avut loc în cursul zilei de ieri, la 15:00, în comuna Cojasca.

Martorii au povestit șirul tragediei, iar la auzirea acestuia, este imposibil să nu te treacă toți fiorii. În timp ce acesta muncea de zor, un mal de pământ s-a surpat și a picat peste el, acoperindu-l la o adâncime de trei metrri. Colegii au încercat să-i sară în ajutor imediat, moment în care a căzut și al doilea mal, fiind imposibilă salvarea acestuia.

„S-a surpat şi a picat. Un mal de pământ. Am intrat după el, am sărit, a picat al doilea şi nu am mai putut să îl mai scoatem, “Eram în buldo şi odată s-a surpat malul cu el. Am sărit şi eu cu colegii, să îl ajutăm”, “S-a surpat malul cu el, a picat prima dată, l-a prins, când am sărit noi a picat al doilea mal”, au declarat colegii lui, toți relatând faptele în mod similar.