Miss Ucraina a fugit în România. Cu ce se ocupă Stella Lozanova în Bucureşti. Dezvăluiri cumplite de acasă: „Plângeam în hohote”

Miss Ucraina a fugit în România. Stella Lozanova a vorbit, în cea mai recentă intervenție pentru presa românească, cu ce provocări s-a confruntat după declanșarea războiului din țara natală. Cum a ajuns să locuiască în țara noastră și cu ce se ocupă în prezent. Dezvăluiri tulburătoare de acasă: „Am văzut oameni acoperiți cu material negru de-a lungul câmpului”.

În anul 2019, Stella Lozanova a fost aleasă cea mai frumoasă femeie din Ucraina. Un an mai târziu, a câștigat concursul Miss Woman of the World în Republica Dominicană. Datorită popularității de care s-a bucurat, a ajuns să fie implicată în mai multe proiecte, dintre care unul a fost organizat în Bali, unde a rămas blocată doi ani.

Stella Lozanova a reușit să se întoarcă în Odessa, Ucraina, abia în vara anului 2021. Numai că s-a putut bucura de timpul petrecut acasă doar pentru jumătate de an, fiindcă, pe 24 februarie 2022, Vladimir Putin avea să ordone trupelor militare rusești să invadeze teritoriul țării vecine.

„Atunci părinții au zis: gata, fă-ți valiza și pleacă undeva cât încă se mai poate. Nu voi uita niciodată ochii înlăcrimați ai tatălui meu, care de obicei este puternic. Ei au rămas pentru că bunica mea are 83 de ani și nu se poate deplasa. Nu știam unde merg. Am plecat la întâmplare. Credeam că mă voi întoarce în Bali, pentru că acolo mă mai așteptau oferte de muncă. Am luat o valiză mică fără haine groase”, a povestit Stella Lozanova, într-un interviu acordat postului TV Digi24.

Cum a fost drumul spre România

Modelul a trecut granița cu Republica Moldova și a dormit pentru o noapte într-o instituție școlară special amenajată pentru refugiați. A luat legătura cu prietenii săi, care au ajutat-o să-și găsească chirie în România, în București. Drumul spre țara noastră a fost foarte înfricoșător, potrivit mărturisirilor sale.

„Mai ales când vedeam tancuri pe drum și… Vedeam o alee continuă de trupuri, probabil erau soldați. Nu știu. Este ceva groaznic de urmărit, prietena mea dormea, iar eu am văzut oameni acoperiți cu material negru de-a lungul câmpului. Plângeam în hohote încontinuu”, a spus modelul din Ucraina.

În primele luni petrecute în România, s-a confruntat constant cu o stare de teamă. Stella Lozanova a mărturisit că îi era frică de avioanele pe care le vedea pe cer sau de focurile de artificii care obișnuiau să fie organizate în perioada sărbătorilor.

Cu ce se ocupă în București

Un fotograf profesionist din București a implicat-o pe Stella Lozanova în mai multe proiecte artistice. În cele din urmă, i-a făcut cunoștință cu Alina, care abia își deschisese un salon de înfrumusețare și avea nevoie de angajați.

„Mama este coafeză și are un salon de foarte mult timp, cred că de 35 de ani. Practic locuiam în salon de mică, pot spune că am crescut acolo. Am vopsit prima dată părut unei fete când aveam 12 ani și am început să lucrez la 16 ani”, a spus Stella Lozanova, pentru sursa citată.

Modelul din Ucraina a fost prima salariată a Alinei, proprietara salonului de înfrumusețare din Capitală, unde Stella Lozanova încă lucrează pentru a-și asigura traiul.