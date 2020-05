Mirela Vaida, testată pentru noul virus. Ce rezultat a primit vedeta Antena 1 din partea medicilor

Cunoscuta prezentatoare de televiziune Mirela Vaida s-a testat pentru noul virus, deoarece ar trei copii acasă și nu vrea să îi contamineze. Așadar, din dragoste pentru cei care o așteaptă zi de zi acasă a decis să își facă testul de COVID-19.

Mirela Vaida s-a testat pentru coronavirus

Prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1 a ales să stea departe de spitalele din România, așa că a mers la un drive-in unde i s-au prelevat probele necesare pentru depistarea temutului virus.Vedeta a scris pe Facebook despre experiența prin care a trecut, mai ales că ea a lucrat în plină pandemie de coronavirus și cât de mult te-ai proteja, tot nu ști dacă ai sau nu virusul. Fotografii din timpul testului, dar și rezultatul analizelor, le puteți vedea în Galeria Foto.

„Nu am coborât din mașină, nu am atins nimic și pe nimeni, am coborât geamul portierei cât să mi se poată preleva probele din gât și asta a fost tot! A durat 3 minute cu totul și, in mai puțin de 24 de ore, aveam rezultatul pe mail! E adevărat, am așteptat rezultatul cu emoții! Dar trebuia să știu!”, a fost o parte din mesajul Mirelei Vaida.

Mirela Vaida, negativă la testul de COVID-19

Prezentatoarea a anunțat că se va testa periodic și a tras un semnal de alarmă asupra importanței conștientizării riscurilor la care ne expunem zilnic.

„Dacă noi nu avem grijă de noi, nimeni nu are! Mă voi testa periodic și voi avea grijă să respect toate celelalte măsuri se siguranță și de igienă! Din grijă pentru mine, din dragoste pentru copiii mei, din respect pentru colegii mei de muncă! Dumnezeu să ne ajute! Să fim sănătoși!”, a mai scris prezentatoarea.

Frumoasa prezentatoare, mamă a trei copii, a recunoscut că a așteptat cu emoții rezultatul testatului, dar la 24 de ore după ce a făcut analiza, medicii i-au trimis vestea bună pe e-mail: testul a ieșit negativ. Testul drive-in se poate efectua în parcarea complexului Băneasa Shopping City din Bucureşti și costă 390 de lei.