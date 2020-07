Mirela Vaida, prima reacție după suspendarea emisiunii Acces Direct de la Antena 1

Mirela Vaida vine cu primele reacții după suspendarea emisiunii Acces Direct. Ce spune moderatoarea reality show-ului despre postura în care se află acum mare parte din staff-ul tehnic?

Panică în rândul fanilor Acces Direct! Vestea că emisiunea va fi suspendată i-a făcut să se îngrijoreze. Prezentatoarea show-ului a făcut anunțul oficial pe pagina sa de Facebook, ulterior a intrat în transmisiune directă la Observator pentru mai multe detalii. Noul coronavirus a lovit din plin postul Antena 1, după ce inițial s-a știut că Veronica și Viorel Stegaru au fost testați pozitivi cu noul virus.

Din fericire, moderatoarea a publicat imediat testul său pentru COVID-19, arătând tuturor că cel puțin ea se simte bine și că deși a intrat în contact cu cele două vedete ale postului care sunt infectate nu a pățit nimic. După cele două cazuri, emisiunea a fost întreruptă până marți, 28 iulie, iar azi șefii trustului au luat hotărârea de a suspenda ultimele ediții din acest sezon. ”Bună dimineața! Aseară, târziu, s-a confirmat un alt caz de COVID-19, în rândul echipei noastre. Pentru că interacționăm zilnic unii cu ceilalți, atragem automat calitatea de “contacți direct” și nu vrem să ne punem în pericol pe noi și pe ceilalți!”, a scris Mirela Vaida marți pe Facebook.

„Noi suntem bine, deocamdată. E adevărat că cei mai mulți din colegii care au stat în izolare sunt asimptomatici, iar ceilalți spun că tușesc, dar nu este nimic atât de grav încât să fie internați la ATI. Ei țin legătura du DSP. Sper ca toți colegii noștri să ne dea vești bune, să nu avem simptome și să ne simțim bine, să trecem cu bine peste tot. Este o perioadă grea pentru toată lumea, ca orice om care iese din casă, suntem expuși. Am suspendat-o pentru patru zile, pentru că noi de vineri oricum am fi intrat în vacanță, așa că am intrat forțat în vacanță. Noi avem pregătite câteva emisiuni care se vor da pe post începând cu lunea viitoare, de la oreel 17:00. Emisiunile sunt înregistrate special pentru vacanță, avem probleme și subiecte emoționante. Acces Direct nu s-a terminat, nu este închisă sau blocată, dar am intrat mai devreme în vacanță din cauza acestei situații”

Mirela Vaida (Sursa: observator)