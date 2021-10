Mirel Rădoi pleacă de la echipa națională. Anunțul uluitor făcut după meciul cu Armenia

Aseară, pe noul stadion din Ghencea, România a întâlnit în meciul retur Armenia. Meciul s-a disputat în grupa J preliminară pentru calificarea la Campioantele Mondiale din Qatar de anul viitor. Cu o mentalitate vizibil schimbată, elevii lui Mirel Rădoi au dominat aproape întreg jocul, iar finalul meciului ne-a adus pe locul 2 în grupă. Cu toate astea, târziu după miezul nopții, selecționerul a făcut anunțul surprinzător.

Luni seara, România și Armenia s-au întâlnit pentru un meci de calificare la Cupa Mondială 2022 pe noul stadion Steaua din București. Înaintea acestui meci, cele două părți se aflau pe locul trei, Armenia, și pe locul patru, România, în grupa J.

După meciurile de săptămâna trecută, Germania acumula noi puncte, după victoria împotriva României cu 2-1. Macedonia de Nord, pe locul doi, după victoria cu Liechtenstein, meci încheiat cu 4-0. În acest moment România ocupă locul 2, un loc important pentru playoff.

După o serie slabă de patru înfrângeri consecutive la începutul anului, România câștiga cu 2-0 la începutul lunii septembrie, cu Islanda și Liechtenstein. Totuși, o remiză cu Macedonia de Nord le-a încetinit progresul.

Meciul catalogat ca fiind cel mai bun, cu Germania, s-a terminat cu victoria gazdelor la Hamburg, cu 2-1.

Deși victoriasă în meciul tur, unul de coșmar pentru Mirel Rădoi, Armenia a venit la fel de conștientă de jocul bun pe care l-au făcut românii în meciul tur, dar și în cel cu Germania. Aseară România a demonstrat că poate juca agresiv, acoperind aproape toate spațiile.

Armenii, chiar și înainte de golul cu capul al celui mai scund jucător de pe teren, Mitriță, au încercat să se impună. Mirel Rădoi a știut acum cum să-și așeze jucătorii în teren și cum să gestioneze lucrururile, învățând din greșelile din primul meci.

Echipa lui Joaquin Caparros a venit la București după un surprinzător 1-1 cu Islanda vineri, și avea nevoie de victorie la București. Cu doar trei jocuri rămase, Caparros este disperat că elevii săi nu și-au regăsit forma de la startul campaniei. Ultimul joc programat împotriva Germaniei, nu va fi unul ușor, având nevoie de o victorie. Dar, cum Germania este o mașinărie foarte bine unsă, e cam geru să credem că vor câștiga.

După meciul bun de aseară, din Ghencea, România urcă pe locul doi în grupă, cu șanse mari de a merge în playoffs. La conferința de presă, de după meci, Mirel Rădoi a lăudat jocul elevilor săi, dar a venit bomba de la miezul nopții. Selecționerul, la finalul conferinței, a făcut anunțul care i-a luat pe toți prin suprindere. Mirel Rădoi a spus clar că nu-și mai dorește să continue ca selecționer la echipă, chiar dacă FRF vrea să-i prelungească contractul.

(..) Acum vreți să mai rămân la echipa națională încă doi ani. Reacționăm numai în funcție de rezultat? Nu are rost să mai discutăm. Dacă am spus că a fost așa, așa e. Din luna noiembrie echipa națională trebuie să își găsească antrenor.

Deși s-a mai pus odată în discuție plecarea lui Mirel Rădoi de la cârma Naționalei, lucrurile păreau a fi rezolvate, mai ales că avea girul FRF. Se pare că lucrurile s-au schimbat între timp, iar reacția de aseară a selecționerului, cel puțin în opinia sa, este una justificată. Întrebat ce va face, Mirel Rădoi a declarat că-și dorește o perioadă de vacanță, ulterior va vedea. Deocamdată a dat de înțeles că nu are nici planuri, dar nici oferte, deși ar vrea să antreneze în România.

„Îmi voi lua vacanță până voi primi o ofertă de la o echipă de club. Nu știu, e devreme acum. Am fost la tineret și la echipa mare, dar un club mă atrage mai mult. În România? Da, de ce nu.

Dacă are un proiect serios și nu mă dă afară după 3 luni. Așa să semnez și să fiu dat afară după 3-4 meciuri. Cine vine cu o ofertă d-asta…

Am avut oferte și le-am refuzat până acum, dar acum nu am nimic. Nu am nicio înțelegere, nu am discuții cu nimeni”, a mai spus Mirel Rădoi.