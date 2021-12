Mirel Rădoi, dezvăluire despre perioada în care a fost selecționer: „Am avut două oferte într-o singură zi”

Mirel Rădoi, dezvăluire despre perioada în care a fost selecționer. Tehnicianul de 40 de ani a părăsit la finalul lunii noiembrie banca tricolorilor. După ce naționala a ratat calificarea în barajul pentru Cupa Mondială 2022, Rădoi nu a mai dorit să continue munca începută acum 2 ani. Mirel Rădoi a făcut mai multe dezvăluiri despre perioada în care a fost selecționer, atât la naționala de tineret, cât și la cea de seniori.

Mirel Rădoi a fost, de asemenea, timp de un an și jumătate, selecționerul naționalei U21. Aici a avut cel mai mult succes. Tricolorii „mici” au ajuns până în semifinala Euro U21 din 2019, obținând și calificare, după 56 de ani, la Jocurile Olimpice.

Mirel Rădoi a făcut, de curând, o propunere surpriză pentru postul de selecționer. El l-a indicat pe Marius Șumudică, tehnicianul ultimei clasate din Turcia, Malatyaspor, ca fiind omul potrivit pentru banca tricolorilor.

Mirel Rădoi a luat în calcul doar cele câteva luni în care Șumudică a fost antrenorul campioanei CFR Cluj. Dar, între timp, el a devenit, între timp, tehnicianul celor de la Malatyaspor, din campionatul Turciei. Echipa sa a încheiat anul în postura de codașă a clasamentului, nereușind nicio victorie în ultimele 9 etape.

Mirel Rădoi a dezvăluit și faptul că a avut oferte de la alte echipe în vremea în care a fost selecționerul primei reprezentative. Mai ales cât s-a aflat pe banca naționalei de tineret. El a mărturisit că a avut și două oferte într-o singură zi.

„Eu am avut mai multe oferte cât am fost la tineret decât la echipa mare. Am avut doua oferte intr-o singură zi, eram in aeroport in Portugalia şi nu ştiam ce va urma.

Noi am pierdut avionul când am jucat cu tineretul in Portugalia, imediat după meci am avut două oferte intr-o zi şi eram in aeroport, le discutam la telefon şi chiar glumeam cu preşedintele şi cu directorul tehnic, naţionala de tineret e mult mai vizibilă decât naţionala mare… Sunt primul antrenor care am un singur meci, o victorie şi am două oferte.

Am avut mai multe oferte cât am fost la tineret, un an şi jumate, decât doi ani, cât am fost la naţionala mare!”, a povestit Mirel Rădoi pentru telekomsport.ro.