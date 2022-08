Mircea Lucescu, atacat în vestiar de un jucător de 30 de milioane de euro. „Cum să sari să dai în el?!”

Mircea Lucescu este unul dintre importanți antrenori din istoria fotbalului românesc. Are 77 de ani și continuă să lucreze cu pasiune și curaj. Dincolo de succese și trofee, „Il” Luce a avut parte și de multe momente tensionate. Unul dintre colaboratorii tehnicanului român a dezvăluit că brazilianul Douglas Costa a sărit să-l bată, în vestiar.

Mircea Lucescu a avut un rol foarte important în cariera lui Douglas Costa. A insistat să-l transfere la Șahtior Donețk, i-a dat încredere și l-a folosit în multe partide importante chiar dacă era un fotbalist de doar 19 ani. Brazilianul nu a fost însă prea respectuos și după un meci pierdut, în care Mircea Lucescu i-a reproșat că fredonează la dușuri chiar dacă echipa a pierdut, jucătorul sud-american a sărit să-și bată mentorul.

Mircea Lucescu nu s-a grăbit să ia o decizie și a încercat să-i dea o lecție din care acesta să tragă mai multe învățăminte. Și a reușit, de vreme ce fotbalistul a făcut pasul la echipe mari din Europa, dar și la prima reprezentativă a Braziliei.

„După chestia asta m-am gândit că 100% îl «rade». Cum să sari să dai în Lucescu, auzi! Toți vorbeam în avion că îl trimite la echipa a doua sau la alt club. Ziua următoare, la ședință, nea Mircea spune:

«Am analizat întâmplarea de ieri. Am ajuns la concluzia că singurul vinovat în tot ce s-a întâmplat am fost eu. Cum să îmi permit eu, la vârsta și inteligența mea, să mă iau cu unul care nu are nici cultură, nici educație?

Ca să vedeți că nu pot trece cu vederea și este ultima dată când se întâmplă să te iert, vei fi penalizat». A fost amendă de 40.000 sau 50.000 de dolari”, a mai explicat Hexan.