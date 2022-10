Mircea Lucescu a dezvăluit cât de dramatică este situația din Ucraina. „Jucătorii se tem pentru familiile lor”. Dinamo Kiev, la un pas de zona bombardată

Mircea Lucescu găsește tot mai greu soluții la Dinamo Kiev. Țara este sfâșiată de război, bombardamentele au lovit din nou orașele, iar la ultimul meci de campionat jucătorii, arbitrii și antrenorii s-au adăpostit la vestiare, după ce a sunat alarma antiaeriană. Tehnicianul român a acordat un interviu în care dezvăluit că jucătorilor este foarte frică.

Mircea Lucescu a rămas la Dinamo Kiev, chiar dacă în Ucraina sunt din nou probleme mari din cauza războiului început acum 232 de zile când armata rusă a atacat din ordinul lui Vladimir Putin. Antrenorul român are însă probleme tot mai serioase și îi este greu să țină jucătorii doar cu gândul la fotbal. Ultimul meci din campionat, câștigat cu 3-0, a fost întrerupt mai bine de oră, în minutul 80. Jucătorii, antrenorii și arbitrii au ajuns la vestiare, după ce a sunat alarma. Pe drumul spre Polonia au avut din nou emoții, pentru că bombardamentele rușilor i-au ajuns din urmă.

„Eram pe drum, mergeam de la Liov la Cracovia. Am ajuns în Polonia destul de târziu, dar tot am făcut un antrenament seara, pe terenul de lângă hotel, unde lumina nu era deloc bună. Și ieri am avut un antrenament acolo, dar a fost mai bine”, a declarat Mircea Lucescu pentru sport.ua.