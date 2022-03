Mircea Lucescu a devenit primul în lume. Tehnicianul de la Dinamo Kiev este încă foarte implicat în lumea fotbalului. Deși va împlini 77 de ani în luna iulie, Il Luce a avut o activitate constantă, an de an, la cluburile pe care le-a antrenat. Doar războiul declanșat de Rusia în Ucraina l-a forțat pe Lucescu să stea departe de banca tehnică, dat fiind că în țara vecină campionatul a fost suspendat. Totuși, Mircea Lucescu este încă sub contract cu Dinamo Kiev ceea ce îi oferă statutul de antrenor activ.

Mircea Lucescu a devenit primul în lume. Tehnicianul de la Dinamo Kiev a fost forțat de războiul declanșat de Rusia în Ucraina să stea departe de banca tehnică a echipei sale. El este, totuși, sub contract cu formația patronată de Igor Surkis, cel care a fugit din Ucraina cu o sumă uriașă de bani.

Mircea Lucescu este și unul dintre cei mai titrați tehnicieni din istorie. Conform statisticilor oficiale, nu e depășit decât de Sir Alex Ferguson ca număr de trofee câștigate în carieră. Legendarul antrenor de la Manchester United a adunat 49 de trofee, în timp de Lucescu are 34. Ba chiar 37, conform calculului făcut chiar de tehnicianul român.

„În primul rând, nu am 34 acum, ci 36. Institutul de Statistică a Fotbalului ține cont și de cele două promovări de pe locul 1, cu Corvinul și Brescia. Sunt tot campionate câștigate. Și, ca să fie și mai corect, eu am 37 de trofee! E şi Cupa contra Stelei (n.r – Cupa României din 1988). Am câștigat, echipa adversă s-a retras de pe teren. Tot trebuie să îmi dea înapoi acel trofeu!”, a spus Mircea Lucescu, citat de gsp.ro.

Ce record a atins antrenorul de la Dinamo Kiev

Dar Mircea Lucescu (76 de ani) a devenit, începând din această lună, cel mai în vârstă antrenor din lume aflat încă în activitate. Conform clasamentului actualizat la 1 martie de CIES Football Observatory, românul ocupa locul 2, după Roger Lemerre (80 de ani), fostul selecționer al Franței, cu care a câștigat titlul european în 2000. Dar Lemerre s-a despărțit pe 7 martie de echipa Etoile du Sahel din Tunisia, așa că Lucescu a preluat titlul neoficial de cel mai vârstnic tehnician aflat încă sub contract cu o formație.

În Top 25 figurează antrenori cunoscuți ca Ljubomir Petrovic (74 de ani, Thanh Hoa FC, Vietnam), Roy Hodgson (74 de ani, Watford), Bruce Arena (70 de ani, New England) sau Manuel Pellegrini (68 de ani, Betis Sevilla).

În afară de Mircea Lucescu, în acest clasament mai este prezent încă un român. Pe poziția cu numărul 25 se află Petre Gigiu (68 de ani), antrenor la Churchill Brothers, în India. Gigiu a mai antrenat formații din România, Algeria, Arabia Saudită și Oman.