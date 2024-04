Mircea Geoană a vorbit cu jurnaliștii englezi despre conflictul SUA vs Rusia și China: ‘Au nevoie de Europa’

Între interviu pentru The Telegrap, Mircea Geoană a vorbit despre conflictul dintre SUA vs Rusia și China, spunând că Statele Unite ale Americii are nevoie de aliații europeni. Faptul că Donald Trump ar putea prelua conducerea este un motiv de îngrijorare pentru mulți.

Mircea Geoană: „SUA are nevoie de aliați”

Declarații lui Mircea Geoană vin în contextul în care, dacă Donald Trump ar ajunge la conducerea Statelor Unite ale Americii, ar putea opri sprijinul militar pentru Ucraina.

Secretarul general-adjunct al NATO spune că, în condițiile în care Occidentul este blocat într-o eră de competiție dintre marile puteri cu țări precum Rusia, China sau Coreea de Nord, NATO este mai importantă ca niciodată.

„La fel de mult cum Europa are nevoie de America, America cred că are nevoie de toți aliații săi. Realitatea strategică este că Beijingul este un adversar formidabil și că Rusia, China și toți ceilalți împreună vor crea încercări masive de a perturba puterea americană. Există un interes agresiv intens din partea acestor țări de a contesta practic ordinea mondială care a fost instituită la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. În această luptă epică, America va avea nevoie nu doar de propria forță, ci și de toți aliații din Alianță”, a afirmat Mircea Geoană.

Ce se poate întâmpla dacă Donald Trump câștigă alegerile

Mircea Geoană a mai precizat că a lucrat cu Drump timp de patru ani la Casa Albă, spunând că „începutul a fost tumultos”. Fostul lider SUA a clasificat NATO drept „învechită”.

De asemenea, în luna februarie a anului 2024, Trump a avertizat că nu va „apăra” de Rusia țările care nu respectă ținta stabilită de NATO de a cheltui 2% din PIB pentru apărare. „I-aș încuraja să facă ce naiba vor ei”, a spus acesta.

Obiectivul NATO a fost atins de doar 18 din cele 32 de țări membre ale alianței. Aceste comentarii ale lui Donald Trump au stârnit controverse în Europa.