Mircea Badea, șocat de moartea lui Florin Condurățeanu. Ce se întâmplase între ei în urmă cu zece zile

Moartea lui Florin Condurățeanu a șocat toată presa românească, astfel că toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu marele maestru îi plâng acum dispariția. Printre jurnaliștii care nu își pot reveni din șoc se află și Mircea Badea, care a declarat că îl credea pe acesta nemuritor.

Mircea Badea, prezentatorul emisiunii “În Gura Presei”, a intrat în direct la “Sinteza Zilei”, acolo unde a reușit cu greu să-și adune gândurile și să poată exprima în cuvinte ce impact a avut regretatul jurnalist asuora vieții sale și asupra carierei

Așa cum mulți jurnaliști celebri au afirmat, Florin Condurățeanu era o prezență fermecătoare, cu un devotament și implicare în meseria sa cum rar puteai întâlni, lăsând mereu impresia că un om ca el nu poate dispărea vreodată din viețile oamenilor și din lumea presei. Mircea Badea a povestit, de asemenea, că în urmă cu doar zece zile, acesta îi ceruse lui Florin Condurățeanu ajutor în domeniu medical, pentru a ajuta pe cineva drag.

“Eu sunt în stare de şoc. Am intrat în casă, am dat drumul la televizor și am citit burtiera acum. Acum douăsprezece minute am aflat și practic mi-a căzut capul.

Eu îl percepeam pe Țuțu (n.r Florin Condurăţeanu) ca nefiind om nemuritor. Era exact cum a spus și Adrian Ursu, era un iubitor de oameni de cuvinte, inclusiv de țară. Era cel mai mare iubitor pe care l-am cunoscut. Poate că de asta la un moment dat inima sa nu a rezistat. Cât de mare poate fi?

Eu am vorbit cred, în urmă 10 zile cu el. Am cerut un sfat pentru că era foarte priceput, e un fel de a spune, acum că sunt în stare de şoc. Am cerut un sfat medical pentru a salva pe cineva. Florin Condurățeanu a fost un mare intelectual şi nu l-am perceput niciodată ca fiind muritor. Avea atâtea caracteristici unice aparte, era cu totul şi cu totul altceva. Era un spectacol”, a dezvăluit Mircea Badea, la Antena 3.