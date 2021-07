Mircea Badea, reacție halucinantă după eliberarea lui Dragnea. Cum a jignit milioane de români

Mircea Badea a reacționat după știrea zilei de ieri conform căreia Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat din închisoare.

Prezentatorul tv a jignit mulți români prin lucrurile pe care le-a spus, mai ales că sute de mii de oameni au ieșit în stradă. Mircea Badea i-a jignit pe protestatari.

”Instanta a decis eliberarea lui Dragnea… Se intoarce coruptia pe cocioc. Hai cu p#tz#ii la proteste!”, a fost reacția lui Mircea Badea.

Prezentatorul tv l-a criticat pe fostul lider PSD, atunci când acesta a luat măsura privind gratuitatea de care beneficiau studenții pe tren.

El a spus că lui nu i-a oferit nimeni nimic și că nu este firesc să primească ceva gratis elevii.

„Am fost și eu student mai mulți ani decât ar fi durat facultatea în mod normal. Știți de ce? Pentru că am muncit. Mie nu mi-a dat nimeni un capăt de ață. Nici n-am cerut. Nici nu mi s-a părut firesc să îmi dea cineva ceva.

Am muncit de am behăit. Am terminat, la un moment dat, și facultatea. Văd tot timpul discursul ăsta: „cum este în America”. Dar știți cum este în America? Studentul face împrumut la bancă de câteva sute de mii de dolari. Se numește împrumut de studii.

Plătește facultatea pentru el, iar studentul, după ce termină studiile și devine adult în câmpul muncii, plătește creditul acela. Așa este de dreapta, așa este în America.”

„O parte din studenții români sunt în regulă, de bun simț, nu sunt aroganți, nici superiori, își văd de treaba lor și învață. Dar mai sunt unii studenți plini de tupeu care doar cer și dau verdicte. La muncă! Ești ditamai hăndrălăul… atunci du-te și muncește!

Așa se întâmplă în orice țară civilizată. Vrei bani? Înveți, ai rezultate și primești bursă. Îi învață milogi când li se dă gratis. Nu cred că este sănătos pentru societate. Cum nu cred că este în regulă să fie scutiți IT-iștii de impozite. […]

Mi se urcă sângele în cap. Mie nu mi-a dat nimeni un capăt de ață și nici nu cred că este normal. Din banii mei, din impozite, vreau să se facă lucruri utile și corecte, nu pomeni pentru studenții care vor să ducă la munte și la mare în timp ce dau lecții despre anticomunism și de dreapta ei fiind niște întreținuți”, a mai spus prezentatorul.