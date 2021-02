Mircea Badea, probleme cu Poliția înainte de emisiune: „Mi-aș fi dorit să am mult coronavirus în seara asta”

Mircea Badea a povestit în cursul serii de ieri despre experiența avută cu polițiștii chiar înainte să ajungă la emisiune. Acesta a fost oprit de oamenii legii pentru un control de rutină, însă discuțiile au durat destul de mult timp, întinzând nervii prezentatorului la maximum.

Mircea Badea a povestit în cadrul emsiunii „Sinteza Zilei” toate discuțiile între el și unul dintre polițiștii care a efectuat controlul. Prezentatorul a specificat, de asemenea, că este ținta directă a controalelor de acest fel, având în vedere că în fiecare seară circulă pe stradă după intrarea în vigoare a restricțiilor.

Chiar și așa, acesta explică în detaliu toată discuția purtată cu domnul polițist care a încercat din răsputeri să îl prindă cu orice neregulă.

Prezenatorul emisiunii „În Gura Presei” a recunoscut că a fost exasperat de omul legii, iar pentru asta și-ar fi dorit să fie infectat cu coronavirus pentru a-i oferi și agentului de poliție respectiv.

„A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.

Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent – îl susțin – să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără. Nu ne apără de Dincă, dar ne apără.