Mircea Badea, oprit de polițiști în trafic. ”A fost un adevărat circ!” Cum a reacționat vedeta Antena 3

Mircea Badea a fost oprit de polițiști în trafic. Prezentatorul TV a spus că poliţiştii i-au făcut un adevărat circ pentru că nu a semnalizat în momentul când a oprit.

Poliţia pare că s-a pus cu răul pe prezentatorii emisiunilor TV care fac revista presei. După Radu Banciu, prezentatorul emisiunii „Lumea Lui Banciu” de la B1 TV, care a fost amendat cu 10000 de lei pe când se întorcea noaptea de la serviciu, a venit rândul lui Mircea Badea, prezentatorul emisiunii „În gura presei”, să fie oprit de poliţişti. Spre norocul lui, acesta din urmă s-a ales doar cu avertisment.

„Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit poliția. Sare un polițist din mașina lor. I-am dat buletinul, permisul, declarația, adeverința de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu mașina lui tata. Arăt talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o găseam. A fost un adevarat circ. Nu am găsit-o. A venit să îmi dea un avertisment. El a făcut circul ăsta pentru că n-am semnalizat când am oprit. Am tras și eu de volan și am pus frână. M-am oprit când ați sărit din mașină. Tot ce am povestit a fost pe scurt. Mulțumesc poliției din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot”, a povestit Mircea Badea.

Radu Banciu, 10000 de lei amendă

Radu Banciu a primit o amendă de 10000 de lei după ce a fost oprit după ora 22:00 de către poliţişti. Radu Banciu nu avea adeverinţă de la muncă şi nici legitimaţie de serviciu. Omul de televiziune şi-a vărsat năduful pe poliţişti în propria emisiune. „Trebuia să ne-o spună de la început: aţi mierlit-o! Dacă nu muriţi de COVID, vă omorâm noi, băi, nenorociţilor (…) Nici în Turkmenistan nu se întâmplă aşa ceva, să te amendeze când te întorci de la serviciu”, a mai spus Radu Banciu.