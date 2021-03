Mircea Badea, negru de furie după scandalul cetățenilor torturați de polițiști: „Cine așteaptă siguranță și încredere e nebun”

Mircea Badea reacționează dur în cazul celor nouă polițiști care au imobilizat și torturat două persoane ce purtau mască. Incidentul a avut loc în septembrie, anul trecut, iar acum au ieșit la iveală detalii care au oripilat o țară întreagă.

Protagoniștii scandalului momentului sunt nouă polițiști care au făcut parte dintr-un filtru de poliție aflat în zona străzii Calea Șerban Vodă din București. Aceștia au acostat două persoane surprinse pe data de 1.09.2020, fără mască de protecție, motiv pentru care au exprimat un comportament inuman față de acestea. Cetățenii au fost torturați, umiliți, bătuți, iar mai apoi abandonați departe de București.

Mircea Badea a reacționat imediat, găsind un moment potrivit pentru a reacminti problemele pe care acesta le-a avut și le are cu Poliția Română.

„Cred că şi eu am avut noroc, să ştiţi, pentru că am atras atenţia public astă-vară, deci înainte de septembrie, asupra faptului că poliţiştii nu poartă mască. Am considerat că nu e în regulă deloc să nu poarte mască.

La vremea respectivă, inclusiv dr. Arafat, pe care l-am contactat, a zis da, bun, dar sunt totuşi în aer liber. Ţineţi minte că am tot vorbit despre asta, despre faptul că poliţiştii nu purtau atunci mască. Şi nu era în regulă, că veneau lângă geamul maşinii. Între timp, toată lumea trebuie să poarte mască pe stradă, s-a rezolvat cazul.

Din ce văd eu, oamenii legii erau la filtru, ca să am un limbaj prompterist. Erau pe Şerban Vodă. Întâmplarea face că eu trec des pe Şerban Vodă şi trec pe la filtrul ăla nonstop. E un mare filtru. Altfel, nimeni nu se ocupă de o treabă mai mult decât clară. Pe Şerban Vodă s-au pus nişte stâlpişori care încurcă traficul, dar nu se ocupă nimeni de asta.

Dar hei, poliţiştii ne apără de pandemie. Am văzut şi cazul cu jandarmii care au intrat în forţă la adresa greşită. Nu e nici prima, nici ultima oară, se vor mai întâmpla”, a declarat Mircea Badea la Antena 3.