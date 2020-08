Mircea Badea îl desființează pe medicul Virgil Musta după o apariție compromițătoare: „Domnule doctor, ce fotografie este asta?”

În contextul pandemiei de COVID-19, Mircea Badea încinge spiritele atacându-l pe renumitul medic Virgil Musta cu privire la o poză „distrugătoare” din punctul său de vedere. Șeful secției de Boli Infecțioase a spitalului „Victor Babeș” din Timișoara a fost surprins într-o ipostază pe care acesta ar fi criticat-o în alt context.

Mircea Badea a explodat de indignare

Omul de televiziune, Mircea Badea, a lansat un atac dur la adresa medicului Virgil Musta, medic-erou, aflat în linia întâi în lupta împotriva noului coronavirus. În ciuda tuturor informațiilor valoroase pe care specialistul le transmite deseori, prin orice mijloc de comunicare, Mircea Badea vine cu o acuzație gravă cu privire la o poză în care medicul ar fi apărut recent.

În fotografie, Virgil Musta apare cu masca de protecție pe bărbie, gest care l-a scos din minți pe Mircea Badea, motiv pentru care a simțit să îl „tragă de mânecă” în mod public pe șeful de secție de la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”.

„O astfel de fotografie, distruge orice ar spune”

În ciuda reacției sale răutăcioase, Mircea Badea subliniază faptul că îi poartă respect deosebit medicului, însă nimic nu îl scuză pentru modul în care s-a comportat, oferind un exemplu negativ pentru cetățeni.

”Eu îl simpatizez pe doctorul Musta, mi se pare un medic extraordinar, să nu mă înțelegeți greșit. Dar nu despre asta este vorba acum! Fac un apel la doctorul Musta. Domnia sa poate să zică afirmații care să câștige Premiul Nobel pentru Medicină pentru următorii 20 ani, dar fotografia asta distruge orice spune.

Poza este dărâmătoare. Domnule doctor, ce fotografie este asta?! Dacă vreți ca mesajul dumneavoastră să aibă sens, niciodată lumea nu trebuie să mai vadă o imagine ca asta, cu masca sub bărbie, ca de precupeață în Piața Sudului. Ori îți pui mască, ori nu.

Dacă ești într-un loc unde nu trebuie să porți mască, ți-o scoți, nu ți-o pui pe bărbie. Unul care poartă masca sub nas mă scoate din minți! Când văd pe unul care poartă masca sub nas, mă apucă nebunia! Și mai sunt și oamenii cu masca sub bărbie…

O astfel de fotografie, cu unul dintre doctorii de top din România, distruge orice ar spune. De ce? Așa este construit creierul uman. I se întipărește imaginea înainte de a-i rămâne vorbele. Este greșit ca unul dintre cei mai buni doctori să apară așa”, a zis Mircea Badea la Antena 3, citat de dcnews.ro.