Mircea Badea, despre adevăratul motiv al vizitei lui Volodimir Zelenski în România: ”Deci, de asta a venit omul”

Potrivit lui Mircea Badea, vizita lui Zelenski a avut un scop țintit, inclusiv soluții pentru transportul cerealelor și ajutor militar, dîn ciuda așteptărilor uriașe de recunoaștere ale României, având în vedere sprijinul acordat Ucrainei de-a lungul războiului.

El a subliniat faptul că România a sprijinit Ucraina din multiple perspective, dar că nu trebuie să se simtă nevalidată de absența unei vizite prezidențiale. Badea susține că prezența lui Zelenski în România a avut un scop clar, care a fost legat strict legată de interesul său în rezolvarea chestiunilor legate de transportul cerealelor și ajutorul militar.

El a menționat, de asemenea, că în momentul actual, situația lui Zelenski în regiune s-a complicat, deoarece sprijinul din Polonia, care a fost un susținător important, a scăzut. În ceea ce privește Ungaria și Slovacia, lucrurile sunt clare de la bun început, astfel că, România rămâne singura portiță de scăpare.

Referindu-se la România, Mircea Badea a adus în discuție importanța țării în furnizarea unui coridor pentru cerealele ucrainiene și a menționat declarația președintelui Iohannis cu privire la dublarea acestui coridor. El a concluzionat că vizita lui Zelenski în România a fost în interesul Ucrainei și nu trebuia privită ca o validare a țării noastre.

În dezbaterea sa, Mircea Badea a pus și o întrebare retorică, punând sub semnul întrebării motivele pentru care România a ajutat Ucraina, sugerând că susținerea acestei țări trebuia acordată în mod normal pentru apărarea valorilor democrației și legilor internaționale, precum și pentru condamnarea invaziei ilegale și neprovocate a unui stat de către un alt stat, și nu din dorința de a ieși în evidență prina ceste ajutoare.

”Deci de asta a venit omul. Avea nişte interese pe care le urmărea. Până acum nu le-a avut, pentru că a avut mult multe opțiuni. A avut alte priorități în acest moment. Faptul că nu ne-a vizitat până acum noi am luat-o cumva foarte personal. Îl așteptam să ne mângâie pe cap. România e plină de complexe provinciale.

Adică, domnule, stai puţin că noi am fost super băieți, am livrat, am făcut și nu ne-am mângâiat pe cap? Nu! Noi am ajutat Ucraina ca să ne mângâie președintele Zelenski pe cap?

Sau am ajutat-o din convingere, ca să apărăm valorile democrației, legile internaționale că am considerat inacceptabil invadarea ilegală și neprovocată a unui stat de către alt stat? Adică nu de asta?”, a mai spus Mircea Badea.