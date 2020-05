Mircea Badea, decizia care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”E foarte posibil să renunț!”

Ca marea majoritate și Mircea Badea folosește rețelele de socializare pentru a-și expune opiniile, unele mai critice, dar cert este că are destui oameni care-i urmăresc postările, fie că vorbim de facebook, sau de instagram.

Jurnalistul este unul din exponenți noii generații de formatori de opinie care a încercat și încearcă să mențină un contact permanent cu cei ce îi urmăresc cele două emisiune, cea de la Antena 3 și cea de la Radio Zu, dar în ultima vreme, după cum a povestit chiar el, a avut probleme în a-și publica opiniile pe faebook. Astfel că, în utima ediție a emisiunii ”În Gura Presei”, Badea s-a declarat extrem de nemulțumit de acest aspect și chiar se gândește să renunțe la contul de pe facebook, dar nu va renunța în a-și exprima părerea și spune că va găsi o soluție pentru a se face auzit.

”La mine nu mai merge bine Facebook-ul. Nu mai pot să accesez de pe aplicațiile de telefon, nu mai merge pe laptop. Pot să postez un articol din trei, prin niște artificii. E foarte posibil să renunț la contul de Facebook, în sensul în care să nu postez pe el. Să văd unde mă reorientez, dar nu vreau să rămân neexprimat. Am tot încercat, am făcut teste, tastam litere, postam. Lumea zicea:bă ăsta o fi nebun, a făcut atac cerebral? Încă nu. Am făcut tot felul de experimente. Nu merge, nu merge. Asta e”, a spus Mircea Badea.