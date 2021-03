Miracol pentru România în UE. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu economia noastră

România a înregistrat o scădere economică de 6% în trimestrul III din 2020, raportat la perioada similară din 2019, însă comparativ cu trimestrul anterior a raportat o creștere de 5,6%, conform datelor colectate de la INS în noiembrie. În intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, PIB-ul a scăzut cu 5,1% pe serie brută și cu 4,6% pe seria ajustată sezonier față de perioada identică din 2019. În acest context, veștile noi sunt surprinzătoare. Eurostat a transmis că țara noastră a avut cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul IV.

Eurostat⌈ Economia României a cunoscut cea mai mare creștere din UE în trimestrul patru

Economia României a înregistrat un avans de 4,8% în trimestrul patru al anului trecut față de trimestrul al treilea. Aceasta este cea mai puternică majorare a Produsului Intern Brut (PIB) înregistrată de o țară membră a Uniunii Europene în trimestrul patru comparativ cu trimestrul precedent, arată datele publicate marți de Eurostat.

Pe de altă parte, economia zonei euro a înregistrat o contracție de 0,7%, iar cea a UE un declin de 0,5% în trimetrul patru al anului trecut, față de trimestrul al treilea.

Cum se compară cu marile economii din UE?

Scăderi marcante au fost înregistrate în Irlanda (minus 5,1%), Austria (minus 2,7%), Italia (minus 1,9%) și Franța (minus, 1,4%). La polul opus au fost România (4,8%), Malta (3,8%), Croația și Grecia (ambele 2,7%). În cazul UE, cifrele privind evoluția PIB-ului au fost revizuite până la un declin de 6,2%, comparativ cu unul de 6,4% prevăzut inițial.

Datele Eurostat arată că, deși unor evoluții peste așteptări la finalul anului, datorită performanțelor industriei germane, performanțelor economice ale Europei pentru anul 2020 sunt mai slabe decât cele ale rivalilor. PIB-ul SUA a scăzut anul trecut cu 3,5%, în timp ce în Rusia a scăzut cu 3,1%, iar economia chineză a înregistrat un avans de 2,3%.

Înainte, Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit în scădere la 4,8% datele privind creșterea PIB în ultimul trimestru al anului trecut, fără a afecta și estimarea pentru întregul an, conform căreia economia țării noastre s-a contractat cu 3,9% în termeni reali. Cifrele publicate de INS în 16 februarie 2021 indicau un avans al PIB-ului de 5,3% în trimestrul patru din 2020 față de trimestrul trecut.

Florin Cîțu, despre vestea că România a luat fața Europei

„Eurostat CONFIRMĂ revenirea în V a economiei. România a avut CEA MAI MARE creștere economică din UE în trimestrul IV din 2020. Mulțumesc pentru că am făcut echipă în cea mai mare criză din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri în 2020. Chiar daca am fost sabotați constant de socialiștii de la PSD. Continuăm la fel și în perioada 2021-2024 și rezultatele se vor vedea imediat. #RomaniiTrebuieSaStie”, a notat premierul pe Facebook.