Miodrag Belodedici, omagiu emoționant la căpătâiul lui Helmut Duckadam. Ce a lăsat pe sicriul marelui sportiv

Este o zi dureroasă pentru sportul românesc, după dispariția lui Helmut Duckadam. La o zi după ce a murit la spital, familia a dus sicriul cu trupul neînsuflețit la Arena Națională, pentru ca toți cei care l-au cunoscut să îi poată aduce un ultim omagiu.

Familia lui Helmut Duckadam a depus sicriul cu trupul fostului portar la sectorul VIP de la Arena Națională. Cei care l-au cunoscut și l-au apreciat au venit marți la stadion, pentru a-i aduce un omagiu celui supranumit „eroul de la Sevilla”. Printre cei care au trecut în cursul zilei pe la căpătâiul regretatului portar se numără foști colegi de generație ai lui, dar și sportivi care încă sunt în activitate sau oameni care lucrează în administrație și management sportiv.

Miodrag Belodedici, fostul coechipier al lui Helmut Duckadam, i-a adus acestuia un omagiu emoționant și a făcut un gest care nu a trecut neobservat. Deasupra sicriului închis, acoperit cu drapelul național, Belodedici a pus un mic fanion vechi al echipei Steaua, la care el și Duckadam au fost colegi, inclusiv în 1986, când echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni la Fotbal.

În finala de la Sevilla, Steaua a învins-o pe Barcelona la loviturile de departajere. Duckadam a apărat atunci 4 penalty-uri și a intrat în istoria fotbalului, dar și în Cartea Recordurilor.

După ce și-a încetat activitatea sportivă, Duckadam a continuat să fie apropiat de echipa Steaua și chiar să lucreze pentru clubul patronat de Gigi Becali. Din 2010 până în 2020, Duckadam a fost președinte de onoare al FCSB. Colaborarea cu Becali s-a încheiat din cauza banilor, după cum a declarat acum latifundiarul. Becali a povestit că a vrut să îi micșoreze salariul lui Duckadam, la un moment dat, iar el nu ar fi acceptat.

„Am colaborat cu el mult, am vrut să-l ajut, a fost un om de valoare, a avut niște probleme financiare și am vrut să-l ajut. Într-un fel mă bucur că l-am ajutat, pentru că el era un om de mare caracter. După aia ne-am despărțit, eu i-am mai micșorat din salariu, avea 2.500 (n.r. euro) cam așa, pe lună, era președinte onorific. Am vrut să-i fac 1.500, n-a vrut, a plecat.

A fost omul care tot timpul a spus lucrurilor pe nume… avea o demnitate, nu era un om alunecos. A zis mereu că FCSB e Steaua, este continuatoarea. Nu mai spunea la un moment dat că era Steaua, pentru că îi era jenă de cei de la Clubul Sportiv al Armatei”, a spus Gigi Becali la GSP Live Special.