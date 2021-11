Veste proastă în plină criză sanitară. În cursul zilei de ieri, Cseke Attila a anunțat că în bugetul Ministerului Sănătății nu există sumele necesare pentru a plăti salariile a 74.000 de angajați din sistemul medical. Potrivit acestuia, în această perioadă se caută soluții, iar una dintre variante ar fi o rectificare bugetară.

În ciuda veștilor mai puțin bune pe care ministrul interimar al Sănătății le-a transmis recent, acesta își păastrează optimismul cu privire la găsirea unor soluții care să ajute la soluționarea problemelor grave legate de lipsa salariilor pentru luna decembrie a 74.000 de angajați, printre care, medici și asistente din linia întâi.

„Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primescă salariul (…) pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă.

Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie”, a spus Cseke Attila, la Digi 24.