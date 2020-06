Ministrul Sănătății, atac dur la adresa politicienilor: „Le recomand să se uite în spitale, să meargă în secțiile de terapie intensivă, să vadă dacă într-adevăr există acest coronavirus”

Ministrul Sănătății a vorbit marți despre neîncrederea pe care cetățenii o manifestă vizavi de existența noului coronavirus. Nelu Tătaru îi roagă pe cei cu mesaje instigatoare la nerespectarea regulilor să se gândească pentru câteva minute la medicii care se luptă în echipamente de protecție pentru a-și salva semenii.

„Faptul că am fost acolo m-a făcut să înțeleg foarte bine această pandemie”

Nelu Tătaru explică greutatea și spaima trăite de medici încă de la începutul pandemiei de COVID-19. Ministrul Sănătății este recunoscător pentru faptul că s-a aflat printre ei, putând să înțeleagă mai bine ce presupun aceste eforturi uriașe pe care medicii le-au făcut pentru pacienți.

De aceea, acesta ridică un semnal de alarmă la adresa politicienilor și persoanelor publice care încurajează românii să nu creadă în efectele devastatoare ale acestui virus ucigaș.

„Înțeleg corpul medical. Eu am plecat în teritoriu când încă eram secretar de stat. Știu ce a însemnat lipsa de echipamente, știu ce a însemnat lipsa de medicamente, de materiale sanitare. Știu ce a însemnat lipsa testărilor. Am văzut frica de pe fața lor, am văzut deznădejdea de fața lor. Am văzut discuțiile. Voiau să se pensioneze, voiau să-și de demisiile, nu se mai prezentau de frică prin spitale.

A fost un moment destul de greu de gestionat, dar sunt un om de-al lor. Faptul că am fost acolo m-a făcut să înțeleg foarte bine această pandemie. Am fost alături de ei, au fost alături de mine, am trecut acest moment, dar le recomand celor care în aceste zile bagatelizează sau negativizează tot ce s-a întâmplat în această perioadă să înțeleagă că un corp medical și-a făcut datoria.

Dacă vrem să stricăm tot ce a făcut acest corp medical haideți să ieșim pe la tribunele Parlamentului, în stradă, să umplem rețelele de socializare tocmai cu îndemnurile pe care le vedem în ziua de azi”.

Poate exista un val cu două cocoașe

Șeful de la Sănătate speră într-o vindecare rapidă a populației, dar pentru acest lucru este nevoie ca oamenii să fie responsabili, iar persoanele cu influență să nu mai pună piedici, lăsându-i pe medici să-și facă treaba. Nelu Tătaru menționează despre cea de-a doua cocoașă a primului val de COVID-19, care poate fi mai periculoasă decât prima.

„Încă este primul val, dar noi putem transforma acest prim val într-un val cu două cocoașe. Putem face o a doua cocoașă care poate fi mai violentă decât prima, în condițiile în care dacă atunci acționa un instinct de conservare, acum parcă acest instinct de conservare la o parte din concentățenii noștri nu mai există.

Le recomand să se uite în jur, să se uite în spitale, să meargă în secțiile de terapie intensivă, să vadă dacă într-adevăr există acest coronavirus, să vadă că se poate deceda la 30, 39 de ani fără a avea comorbidități, să vadă că un corp medical stă în acele combinezoane transpirând o zi întreagă în niște condiții foarte grele, dar facându-și meseria.

Nu cred că merită acest lucru, nici acest corp medical, nici cei care au respectat în această perioadă toate regulile„, a concluzonat nelu Tătaru, potrivit Digi24.