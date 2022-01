Ministrul Mediului, despre încălzirea cu lemne în România: „Nu e nicio rușine. E drumul pe care trebuie să mergem și noi”

Ministrul Mediului le-a făcut românilor, marți seară, o recomandare cu care a reușit să surprindă o mare parte dintre cetățeni. Acesta susține că încălzirea locuințelor cu ajutorul centralelor termice pe lemn ar putea marca începerea punerii bazei unui sistem național în acest sens. Însuși Tanczos Barna susține că folosește o asemenea cetrală de acum 22 de ani, dovedindu-se foarte utilă. Recomandarea vine ca urmare a faptului că mulți români din mediul rural se încălzesc cu lemne.

Ministrul Mediului a vorbit despre importanța lemnului de foc în România, dar și în alte state UE, având în vedere că mulți cetățeni folosesc această resursă valoroasă pentru a se încălzi. În prezent, în România, aproximativ 85% din gospodăriile din mediul rural se încălzesc cu lemne de foc, ceea ce determină o scumpire a acestei resurse, din cauza cererii mai mari decât a ofertei. Din acest motiv, ministrul susține necesitatea dezvoltării unui program national de dezvoltare a rețelei de valorificare a lemnului pentru cetățean, astfel încât să determine o uniformizare și o stagnare a prețurilor.

Tanczos Barna susține că investiția în centralele termice pe lemn reprezintă viitorul, motiv pentru care, este necesară dezvoltare aunui program național care să susțină și să încurajeze populația în folosirea acestei metode.

Întrebat dacă recomandă acest tip de centrală, acesta a răspuns afirmativ, susținând că, de mai bine de 22 ani, acesta folosește o centrală pe lemne adusă din Suedia, care funcționează perfect. Mai mult, acesta a explicat că lemnul folosit provine din uscături sau fag, neputând fi folosit pentru industrializare.

„Da, sigur. Fără doar și poate! Eu stau la țară. Am de 22 de ani centrală pe lemn, aceeași centrală adusă din Suedia. Am și centrală pe gaz, dar an de an facem căldură în casă bazându-ne pe centrală pe lemne. Lemnul provind din uscături sau fag, care nu se poate folosi pentru industrializare.

E soluția ideală pentru mediul rural. Nu e nicio rușine. În Austria, ei se bazează în continuare pe lemn, dar pe alte tehnologii, pe tocătură, pe pelerizare, automatizare, reduc foarte mult emisiile.

E drumul pe care trebuie să mergem și noi. Nu putem de azi pe mâine, ci pe un alt sistem național, pe alternativele care vin cu timpul. Și gazele care vin cu timpul și energia electrică va veni cu timpul și pompele de căldură pot apărea, dar încă o dată, nu vor înlocui de azi pe mâine centralele pe lemn”, a concluzionat Ministrul Mediului, potrivit sursei citate.