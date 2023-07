Ministrul Educației, despre data la care se va susține examenul de admitere organizat de fiecare liceu în parte. Informațiile obligatorii pe care trebuie să le știe elevii de gimnaziu

În urmă cu doar câteva ore, Ligia Deca a oferit informații noi privind examenele de admitere organizate de colegiile naționale cu adresabilitate ridicată. Deși această decizie a fost puternic dezbătută, prevederea care stabileşte posibilitatea organizării de examene de către colegiile naţionale a rămas în proiectul Legii învăţământului. Care este motivul și ce trebuie să știe părinții și elevii de gimnaziu.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, oferă o nouă perspectivă asupra posibilității organizării examenelor de admitere de către colegiile din țară. Într-un interviu acordat pentru TVR Info, Ligia Deca a explicat că trendul ultimului deceniu tinde să izoleze opțiunile elevilor în funcție de programa școlară, care se axează îndeosebi pe materiile pentru examen, neluând în calcul și alte obiecte de lucru.

Un alt motiv ar fi reprezentat de media claselor V-VIII, care se ia în calcul pentru admiterea la liceu, aceasta variind foarte mult față de nota obținută la examenul de Evaluare Națională.

Potrivit ministrului Ligia Deca, prin această metodă se dorește o mai bună îndrumare a elevului către profilul cel mai potrivit. Decizia a fost luată în urma unei analize atente a trendului din ultimii ani, în care mulți elevi de liceu solicită transferuri către alte licee sau profile.

În plus, odată ce un copil doreşte să meargă, spre exemplu, pe ştiinţele naturii, el trebuie să fie pregătit să gestioneze acele 10-12 ore de matematică şi ştiinţe pe care le are pe săptămână şi să ştie că potenţialul lui este pe acea direcţie.”, a mai dezvăluit ministrul.

Elevii trebuie să știe că acest examen ar putea fi organizat cel mai devreme în 2027 pentru elevii care vor fi atunci în clasa a V-a. Vestea bună este că acest sistem va fi valabil doar pentru un procent de 60% dintre licee, respectiv acelea pentru care există cele mai multe solicitări.

„De aceea am introdus ideea. La început se axa pe un procent mai mare – 90% din locuri acolo unde a existat competiţie în trecut şi dacă liceul doreşte să organizeze examen de admitere.

Am luat în considerare ceea ce am primit ca feedback de la elevi, de la studenţi şi am coborât acest procent tocmai pentru a da o şansă celor care nu au o zi bună şi la concursul de admitere în liceu nu iau o notă bună, care la Evaluarea Naţională au o notă onorabilă şi pot să opteze pentru acelaşi profil pentru acea diferenţă de 40%”, a detaliat Deca.