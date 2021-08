Ministerul Sănătății a dat alerta în România. Ce ne așteaptă în țară din cauza covid-19

Ministerul Sănătății trage un semnal de alarmă pentru România. Ce ne așteaptă în țară din cauza creșterii cazurilor pozitive de COVID-19 și care sunt pașii pe care fiecare spital și instituție medicală din țară trebuie să le respecte și parcurgă pentru ca totul să fie în regulă.

Luni, 16 august, Ministerul Sănătății a cerut celor de la Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară să verifice stocurile de materiale şi echipamente de protecţie necesare din spitale, pentru ca țara noastră să fie pregătită în contextul în care numărul cazurilor pozitive de Covid-19 va crește.

Pe lângă acest lucru, oficialiii de la Ministerul Sănătăţii au solicitat tuturor reprezentanțelor DSP să colaboreze cu toate spitalele și instituțiile sanitare pentru a pregăti din timp documentaţia necesară aprobării unui număr mai mare de paturi pentru pacienţii confirmaţi sau suspecţi Covid-19. Ministerul Sănătăţii a inclus aceste solicitări într-o notă de informare transmisă luni tuturor direcţiilor de sănătate publică din ţară.

Avand in vedere ca tulpina Delta, comparativ cu variantele dominante din valurile anterioare, afecteaza intr-un numai mai mare copiii si populatia tanara, va rugam sa realizati o centralizare judeteana a numarului de paturi ce ar putea fi alocate ingrijirii pacientilor pedriatici infectati cu virusul Sars-COV-2 si sa o transmiteti ulterior catre Ministerul Sanatatii pe adresa „dam-spital@ms.ro”

„În vederea scurtării timpului de reactie in momentul in care contextul epidemiologic se va inrautati, va rugam sa colaborati cu unitatile sanitare din subordine.

De asemenea, în documentul oficial mai este trecut faptul că instituțiile sanitare din România au obligativitatea de a transmite Ministerului Sănătății dacă sistemele de alimentare cu oxigen funcționează la capacitate maximă și dacă spitalele prezintă toate normele optime pentru a trata pacienții bolnavi de coronavirus.

De asemenea, oficialii de la Ministerul Sănătății asigură românii că vor fi repartizați suficiente cadre medicale la secțiile de ATI atunci și dacă va fi nevoie de ele.

Va rugam sa verificati la nivelul unitatilor sanitare din subordine că există suficiente materiale si echipamente de protectie pentru a nu avea dificultati in fata noului val pandemic.

Avand in vedere consumul crescut de oxigen destinat ingrijirii pacientilor ventilati invaziv sau non-invaziv, va rugam sa va asigurati de faptul ca aparatele de ventilatie si sistemele de alimentare cu oxigen din unitatile sanitare functioneaza in parametrii optimi si nu vor exista dificultati in aprovizionarea cu oxigen.”, așa sună documentul oficial transmis de către Ministerul Sănătății către DSP.