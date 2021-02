Milionarul care deține Statuia Libertății e căsătorit cu o româncă. Cum arată Iasmina

Povestea de iubire dintre timișoreanca Iasmina, în vârstă de 30 de ani, și milionarul de 63 de ani care deține Statuia Libertății a făcut înconjurul lumii. Cei doi s-au căsătorit și acum se pregătesc să devină părinți a doua oară.

În urmă cu trei ani și jumătate, o tânără din Timișoara a devenit celebră după ce s-a îndrăgostit de bărbatul care are în proprietate cel mai important obiectiv turistic din Statele Unite ale Americii, respectiv Statuia Libertății. Bradford Aaron Hill se numește și a cunoscut-o pe fată în 2014, când a făcut un stagiu de practică la compania sa. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2018, la Rainbow Room, spațiu din celebrul gârie-nori 30 Rockefeller Plaza din New York.

„Ne-am întâlnit la muncă şi ne zâmbeam de fiecare dată când ne intersectam. Într-o zi şi-a făcut curaj şi m-a invitat la un concert al cântăreţei Katy Perry. M-am simţit uimitor cu un bărbat care este cu mult mai în vârstă decât mine“, a declarat femeia.

„Sunt însărcinată. Suntem foarte fericiţi, încercăm de aproape un an. Este o binecuvântare, doamne ajută! A fost aproape din greşeală, când am zis că gata, o lăsăm baltă, m-am apucat de sport şi brusc au apărut două linii. El a rămas cu gura căscată când a văzut testul. Este un miracol. Ştiu sexul, dar nu vreau să-l zic pentru că am o superstiţie, dar este exact ce mi-am dorit. M-am gândit şi la nume, dar nu vă spun. A fost o sarcină grea la început, am avut greţuri, iar acum mă cam doare spatele. Este o sarcină mai grea decât prima, dar psihic sunt mai liniştită”, a spus Iasmina Hil