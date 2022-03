Miliardarul care are cuvinte de laudă pentru Vladimir Putin: „Direct și onorabil. A făcut exact ceea ce a zis”

Unul dintre cei mai excentrici miliardari ai lumii a avut cuvinte de laudă la adresa lui Vladimir Putin. Fostul mare pilot de formula 1 a declarat că, în ceea ce privește relațiile sale personale cu președintele rus, îl consideră „direct și onorabil” pe liderul de la Kremlin. Despre cine este vorba.

În perioada în care a fost un adevărat star al Formulei 1, Bernie Ecclestone a lucrat îndeaproape cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a stabili Marele Premiu al Rusiei ca o parte fixă ​​pe circuitul de F1.

Cu toate acestea, evenimentul Marele Premiu al Rusiei din 2022 a fost anulat după ce liderul de la Kremlin a ordonat invadarea Ucrainei, în dimineața zilei de joi, 24 februarie.

Vineri, 25 februarie, fostul mare pilot Bernie Ecclestone a făcut declarații halucinante la Times Radio. Întrebat de crainici care este poziția lui față de războiul pe care Rusia l-a declarat Ucrainei, se pare că miliardarul a crezut, în mod eronat, că Ucraina ar fi aderat la NATO și, prin urmare, acest lucru ar fi provocat invazia Rusiei.

Jurnaliștii de la Times Radio au publicat un mesaj controversat pe Twitter, în care fostul director executiv Formula 1 ar fi spus despre liderul de la Kremlin că este „direct și onorabil.”

Bernie Ecclestone a venit, în trecut, în apărarea lui Vladimir Putin, iar la un moment dat miliardarul a făcut o declarație impresionantă, spunând că ar fi pregătit să încaseze chiar și un glonț pentru președinte.

Ecclestone a vorbit înainte ca Marele Premiu al Rusiei să fie anulat și a adăugat: „Nu va face nicio diferență dacă există o cursă de Formula 1 în Rusia pentru orice altceva se întâmplă în lume”.

Former chief executive of the Formula One Group Bernie Ecclestone said Vladimir Putin is ‘very straightforward and honourable’.

He denies the Russian Grand Prix will damage the reputation of the sport if it goes ahead in Sochi.@jennykleeman | @lukejones03 pic.twitter.com/5PMWTlfjUA

— Times Radio (@TimesRadio) February 25, 2022