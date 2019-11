Mihai Sturzu, reacție surprinzătoare după primul tur al alegerilor prezidențiale. Pe cine plănuiește fostul membru al trupei HI-Q în turul 2

Surprize, surprize! Mihai Sturzu și-a „lovit” prietenii de pe rețelele de socialiare cu câteva afirmații. Ce părerea are despre candidații la alegerile prezidențiale și pe cine va vota în turul doi? Majoritatea fanilor săi au rămas șocați de decizia sa.

Mihai Sturzu, deși a renunțat la politică, are numeroase postări în spațiul online în care își expune opiniile despre candidații de la alegerile prezidențiale. Majoritatatea l-au criticat extrem de tare în urma celor scrise, mai mult decât atât, Mihai și-a cam pierdut lejer numeroși fani din cauza perspectivei sale. Fostul artist a afirmat de nenumărate ori că mai degrabă ar vota-o pe Viorica Dăncilă în detrimentul lui Klaus Iohannis, pe care îl ironizează la fiecare postare.

„Ieri dupa-amaiză, înainte de exit-poll, am zis că dacă trece Barna în turul 2, votez cu el doar ca să plece Iohannis acasă. Reacțiile pe FB: „Bravo!” , „Da, normal”, ” Ești tare, Mihai”! După exit-poll am fost consecvent și, întrucât nu am vreo iubire nici pentru Barna, nici pentru Dăncilă, am zic că votez cu Dăncilă doar ca sa plece Iohannis acasă. Reacțiile pe FB: „Retardatule”, ” Comunistule”, „Ciuma roșie”, etc. Acum stau și mă întreb: cine imparte mai multă ură?”

Mihai Sturzu