Mihai Stoica, „dispărut în misiune”, după meciul Farul – FCSB 3-2. „Am trăit al doilea Middlesbrough”

Mihai Stoica a „dispărut” de la locul de muncă după meciul Farul – FCSB 3-2. Oficialul roș-albaștrilor nu s-a prezentat la emisiunile postului de televiziune cu care are contract, iar în prima apariție, după o săptămână de pauză, a explicat ce s-a întâmplat și cum a trăit finalul partidei în care echipa lui a spus „adio” titlului.

Mihai Stoica s-a întors „la serviciu”, după o pauză de o săptămână

Mihai Stoica nu s-a prezentat la locul de muncă, tocmai în momentul în care fanii fotbalului ar fi vrut cel mai mult să-i afle opinia. Oficialul FCSB nu a participat o săptămână la emisiunile postului de televiziune cu care are contract și a dezvăluit că eșecul din partida cu Farul l-a dărâmat. Meciul i-a adus aminte de coșmarul de la Middlesbroughm din anul 2006. Steaua a pierdut calificarea în finală după ce a câștigat prima manșă, de la București, cu scorul de 1-0, iar în retur a pierdut, scor 2-4, după ce a condus cu 2-0.

„Sunt unii ca mine care pleacă, care aleg să nu stea, cum am făcut eu. Îmi prezint scuzele că n-am venit săptămâna trecută (n.r. – în emisiuni), dar n-am fost în stare. Am trăit al doilea Middlesbrough şi o să vă pun câte similitudini sunt”, a declarat Mihai Stoica.

Oficialul FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la finalul partidei de la Ovidiu, pe care trupa lui Gigi Becali a pierdut-o cu 3-2, după ce a condus cu 2-0.

„N-am nicio amintire cum am ajuns acasă. Nu ştiu cum am condus până acasă. Acum am avut presimţirea ca atunci, că trebuie să dăm golul al treilea, că nu e bine, nu e suficient. Merită titlul Farul”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Oficialul a recunoscut că la echipă vor fi multe schimbări și a declarat că nu a fost de acord cu plecarea lui Joonas Tamm. Fundașul estonian a jucat în 44 de partide și a marcat de patru ori.