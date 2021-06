Mihai Onilă și-a șocat fanii. Ce pas uriaș vrea să facă la 50 de ani

Mihai Onilă a trecut prin multe încercări dificile. Acum, artistul duce o viață frumoasă în Belgia, după ce a decis să părăsească România.

În urma despărțirii de fosta soție și după pierderea cumplită pe care a suferit-o când fiica lui de 10 ani a murit, Mihai Onilă a decis să o ia de capăt în Belgia.

Acolo, artistul și-a refăcut viața și formează un cuplu frumos alături de Laura. Tânăra este terapeută, la fel ca Mihai Onilă și cei doi sunt împreună de 1 an. Își doresc să își deschidă împreună un cabinet de terapie și chiar se gândesc să își întemeieze o familie și să facă un copil.

Mihai Onilă a vorbit deschis despre viața lui, dar și despre tragedia care l-a marcat enorm.

“Am o relaţie frumoasă cu Laura. Este şi ea româncă, e partenera mea de viaţă. Laura este la fel ca şi mine, terapeut. Aşa ne-am şi cunoscut, prin cursurile pe care le predau eu, de Reiki.

Împreună am lucrat fără nici un fel de gânduri sau alte legături, până în momentul în care ea mi-a cerut o şansă, din acel moment m-am îndrăgostit brusc, fără să-mi dau seama. Am intrat într-o relaţie cu paşi mărunţi.

Am împlinit deja un an de când suntem împreună. Timpul zboară, eu sunt foarte fericit. Şi, din momentul în care m-am vindecat pe mine, am înţeles cum să devin şi bogat, şi fericit, şi împăcat cu trecutul şi totul funcţionează aproape perfect…

Ne armonizăm, ne reechilibrăm, încercăm fiecare să aducem aportul nostru energetic în relaţie, astfel încât împreună să fim unul!”, s-a confesat Mihai Onilă.