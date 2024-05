Mihai Leu, internat la un spital din Capitală. Ce s-a întâmplat cu fostul pugilist, medicii au dat prima declarație

Mihai Leu are probleme de sănătate! Fostul pugilist a fost internat recent la Spitalul Fundeni din Capitală, după ce a avut complicații în urma unei operații. Profesorul Irinel Popescu, șeful secției Chirurgie Generală II de la Institutul Clinic Fundeni, a oferit și primele declarații despre starea de sănătate a fostului sportiv.

Mihai Leu a ajuns pe mâinile medicilor! Fostul campion la raliuri și deținătorul a trei titluri de campion național la Viteză în Coastă, a fost transferat de la Hunedoara și internat la Spitalul Fundeni din București. Conform Gândul, în urmă cu trei săptămâni, el a fost operat, dar au apărut și complicații.

Profesorul Irinel Popescu a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Mihai Leu! Doctorul a precizat că acesta a avut o complicație la plaga din urma intervenției chirurgicale. În prezent, fostul sportiv se află internat la Spitalul Fundeni din Capitală.

După ce și-a îngrijorat fanii, Mihai Leu a oferit primele declarații despre starea lui, precizând că se simte bine și nu este vorba de nimic grav.

„Mă simt foarte bine, nu a fost ceva grav, sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014. Am încredere totală în domnul profesor.Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a spus Mihai Leu, pentru sursa citată anterior.