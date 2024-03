Mihai Bobonete şi Andi Moisescu, vrăjiţi de o concurentă, la Românii au talent! I-au dat imediat Golden Buzz: „M-ai răvăşit!”

Frumoasă, elegantă și foarte, foarte talentată! O concurentă a reușit să îi vrăjească pe Mihai Bobonete şi Andi Moisescu, la Românii au talent! La finalul momentului ei, juriul era în picioare, sala a fost inundată de aplauze! Cine i-a oferit Golden Buzz Violetei Botezatu.

Din Republica Moldova direct pe scena „Românii au talent”! Violeta Botezatu are o poveste de viață fascinantă, întreaga ei existență a fost marcată de un element constant: muzica.

La șapte ani studia acordeonul, apoi 12 ani s-a concentrat pe aprofundarea altor instrumente, iar la 30 de ani, s-a înscris la Conservatorul din Veneţia, un gest de mare curaj pentru un artist care doar distra turiştii. Scânteia ei de geniu a aşteptat 30 de ani pentru a ieşi la iveală în toată măreţia sa.

„Fac muzică de mică. Am început prin a cânta la acordeon, apoi la pian şi cobză, la Şcoala de Muzică din Chişinău. Au urmat anii în care am studiat în Veneţia, unde am cântat operă, jazz. La Veneţia, am fost prima femeie care a fost acceptată sa cânte pe gondolele italiene, până atunci erau acceptaţi doar bărbaţii veneţieni. Am avut mari emoţii, gondolierii erau sceptici, nu înţelegeau ce se întâmplă. Am preferat să mă adaptez mereu, deşi nu a fost uşor”.